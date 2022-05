Santa Pola será durante tres días la capital del paddle surf

El World SUP Festival Costa Blanca 2022 se celebrará en Santa Pola, el evento se compone de varios días de competiciones de Stand Up Paddle y otras modalidades de deportes náuticos, para que todo el mundo amante de este deporte tenga la oportunidad de disfrutar de esta aventura náutica acompañada de un entorno único. El evento incluye las siguientes modalidades: SUP, SUP adaptado, SUP Rookie, Paddleboard, SUPfoil, WingFoil, SS1, SS2 y OC1.

El evento, al que acudirán riders de todo el mundo, está organizado por Daniel Parres, tricampeon mundial de SUP. El evento contará con una programación llena de sorpresas para acercar a la gran comunidad de participantes, el World SUP Festival Costa Blanca es más que un evento, es un reclamo turístico que tiene por objetivo hacer disfrutar a los competidores de esta experiencia en la Costa Blanca y acercar a su vez este tipo de deporte a la gente que todavía lo desconoce. El evento dará comienzo el viernes, 3 de junio, con el Campeonato de España de Sprint de 200 m. El sábado 4 será el día estrella del evento, tendrá lugar el Eurotour en la isla de Tabarca, la prueba internacional en la que los participantes cuentan con la modalidad Open de 7 km y la prueba Élite de 15 km. El domingo, 5 de junio, el evento finalizará con la Copa de España. Durante todo el fin de semana se espera contar con aproximadamente 400 deportistas. Paddle surf: El respiro de flotar en el mar El evento cuenta con el apoyo de la Diputación de Alicante y Comunitat de L’esport, Ayuntamiento Santa Pola, Alicante city & Beach, el Eurotour y la Federación Española de Surf (FESURF). Y entre los patrocinadores cabe destacar a empresas como NSP y keeler entre otros y numerosos sponsors que estarán entre los expositores que tendrán su espacio en el mismo recinto.