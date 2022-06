Benlliure y Oteyza: una historia que trasciende Crevillent

Los jóvenes crevillentinos David Alfonso, Antonio Aznar y José Ramón Ortiz, no podían esperar la repercusión que han logrado por un trabajo que comenzaba durante el encierro obligado por la pandemia. «Nuestro amigo José Luis Belmonte nos unió al despertarnos la curiosidad por un hecho insólito: podíamos descubrir quién había sido la modelo en la que se inspiró el reconocido escultor Mariano Benlliure para crear cuatro imágenes de la Virgen que se procesionan en Crevillent, Cartagena y Almodóvar del Campo (Ciudad Real)», explica Antonio Aznar.

Estos jóvenes investigadores empezaron su historia en común visitando el Museo Benlliure de Crevillent, donde vieron las escayolas de las Tres Marías y de la Virgen Dolorosa. Y comenzaron a tirar del hilo para descubrir quién fue la mujer de la que el artista del Cabanyal «copió» rostro y manos. Con estos elementos consiguió expresar con gran maestría el dolor de María al perder a Jesús en la Cruz. Realmente no se trata de una copia, pero en cuatro de sus esculturas están los rasgos y, sobre todo, la expresión desgarradora de Doña Juana de Oteyza, una notable española, casada con un Ussía.

Un día, el matrimonio acudió al taller de Benlliure en Madrid. Querían adquirir una escultura con la que honrar al fallecido hermano del marido. El artista valenciano era conocedor de la triste historia por la que había pasado Oteyza. Perdió a un pequeño de solo cuatro años por una enfermedad. Poco después, dos de sus hijos murieron en un accidente de carretera cuando regresaban de su casa de vacaciones en Biarritz. La propia madre y otro de sus hijos, resultaron heridos en el mismo accidente. Cuando ella despertó pensó que había perdido a los tres. El escultor vio a Doña Juana terriblemente afectada y su imagen se le quedó grabada en la retina.

Con imágenes inéditas de Doña Juana y del propio accidente, estos crevillentinos decidieron realizar un documental que, estrenado en Crevillent, trasciende, de lejos, la población. El interés despertado ha sido mayúsculo. Los familiares de Oteyza y Ussía se implicaron en el proyecto. A través de sus narraciones, el espectador puede adentrarse en una historia digna de una película, la de una mujer fuerte, que sufrió muchísimo, y cuyo dolor, Benlliure aprovechó para inspirarse.

El audiovisual, de 50 minutos, dirigido por José Luis Navarro desde Telecrevillent-Cableworld, ha levantado el interés de Cartagena y Almodóvar del Campo. «También están los familiares, que quieren que lo presentemos en Madrid, donde están los descendientes de Juana de Oteyza y sus familias», destaca emocionado José Ramón Ortiz. Y es que la vida de la modelo de Benlliure fue muy interesante, no solo por la tragedia que inspiró al escultor. Juana de Oteyza tuvo una vida larga y muy intensa, en la que no faltó el exilio en pleno Franquismo. Vivió unos meses en París y durante 15 años en México, donde se relacionó, como hacía en España, con lo más granado de la cultura y la sociedad del momento.

«Podemos expresar sin temor a equivocarnos que estos jóvenes, con su documental, han sabido despertar la curiosidad no sólo entre los crevillentinos sino también entre los propios familiares de la protagonista así como en las cofradías cuya imagen titular está inspirada en Doña Juana, quienes el pasado sábado no se perdieron el estreno realizado desplazándose hasta Crevillent procedentes de Madrid, Cartagena y Almodóvar del Campo en Ciudad Real», exponía el presentador del segundo acto, celebrado el martes, y expresidente de la Federación de Semana Santa, Francisco Polo.

Polo añadía: «El maestro del Cabanyal estaría muy satisfecho al comprobar que las localidades donde se encuentran las cuatro imágenes que talló utilizando a la misma persona como fuente de inspiración, se dieron cita el pasado sábado en Crevillent, población que cuenta con el mayor número de imágenes procesionales obra de Benlliure».

Dos años y medio de trabajo totalmente voluntario, con el apoyo del Ayuntamiento, la Cooperativa Eléctrica, Telecrevillent y de algunos entusiastas que, también de forma altruista, han brindado su colaboración a este proyecto. Entre ellos, los propios autores del documental reconocían el éxito en la organización del acto de la Tertulia Passarelles, así como la ayuda del reconocido actor de doblaje Claudio Serrano o de los periodistas José Ángel Ponsoda y Mage Amorós. También del diario INFORMACIÓN, que ha colaborado en su difusión, y de otros crevillentinos como el propio Francisco Polo, José Manuel Cantó Martínez, el reverendo D. Miguel Navarro (Párroco de San Cayetano) o José Pastor Lledó. Y un largo etcétera de amantes de la Semana Santa, cuya unión ha hecho la fuerza para lograr un éxito del que Crevillent pocos precedentes cuenta.