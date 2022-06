Santa Pola empieza a instalar barreras de hormigón armado para impedir el aparcamiento en zonas protegidas del camino del faro. El Ayuntamiento, con autorización de la Dirección General de Costas, ha empezado a instalar estos delimitadores desde Bancal de l’Arena a La Ermita para prevenir que tanto coches como caravanas atraviesen zonas protegidas en el Cabo.

También se está delimitando la entrada con piquetas en la zona de varado de barcos que hay frente al Centro de Investigaciones Marinas (Cimar)para separarla de los bañistas.

Como ya informó este diario, esta carretera de algo más de cuatro kilómetros está sometida a una gran presión de tráfico en temporadas altas y la falta de estacionamiento cerca del mar hace que algunos usuarios incumplan todas las normativas y entren con el coche en las pinadas e invadan la zona marítimo terrestre que no está habilitada para aparcar.

Esta delimitación de accesos con hormigón será de forma temporal ya que la previsión municipal es que el próximo verano se puedan sustituir por talanqueras, pequeñas vallas de madera, como ya hay en otros puntos a lo largo de la carretera. Si bien, esta protección que ahora se instala se realiza después de que hayan desaparecido las barreras que hace años se colocaron.

Topógrafos, responsables de Medio Ambiente del Ayuntamiento e inspectores de la Dirección General de Costas han estado coordinándose para instalar estos muertos de hormigón de tipo New Jersey, que muchos habrán visto en obras o para regular el tráfico.

A pesar de que estos elementos no tienen otra finalidad que impedir el acceso, hay usuarios que en las redes sociales han criticado la estética de estos elementos y proponen que también se piense en armonizar la zona no sólo para prevenir el acceso en vehículos si no que sea seguro para ciclistas y personas que llegan al Cabo a pie.