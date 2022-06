Compromís reclama un plan de choque para Santa Pola del este porque entienden que el barrio se encuentra abandonado por el Ayuntamiento. Desde el grupo municipal reprueban que hay graves deficiencias en materia de jardinería, limpieza, obras de mantenimiento y asfaltado de las calles.

Tal y como ha trasladado este diario en varias ocasiones, los vecinos de la zona llevan años denunciando que el entorno presenta cierta falta de mantenimiento, sobre todo en zonas verdes donde crecen las malas hierbas o no se produce un buen riego, aunque desde Compromís critican la gestión del PP en este mandato sobre el asunto.

"Llevamos tres años de legislatura y hay zonas del barrio donde no se ha actuado ni una sola vez. Además del aspecto cada vez más degradado que tiene, hay lugares que suponen un peligro para las vecinas y vecinos, como por ejemplo registros eléctricos rotos o muros que se están cayendo”, resalta Anna Antón, portavoz del grupo.

Desde la formación nacionalista reprochan que todo el municipio sufre, "en mayor o menor medida", esta falta de mantenimiento e indica que es en las zonas periféricas donde el abandono es más visible. “No existe ninguna planificación y el gobierno actúa a golpe de denuncia ciudadana o reclamación de los partidos de la oposición. Parece que, donde las concejalas y concejales del Partido Popular no viven o no pasean, el Ayuntamiento no actúa”, recriminan.

Según Antón, la situación de degradación del municipio se encuentra en un nivel “límite”: “Ya no pedimos al Partido Popular grandes propuestas ni planes de futuro para Santa Pola, con que se limitaran a mantener lo que hay nos conformaríamos, pero es que ni eso”.