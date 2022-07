«Es una legislatura muy poco usual y me gustaría repetir otra para acabar proyectos»

Loreto Serrano atiende a este diario en su despacho de Alcaldía tras una frenética jornada de reuniones que, con sorna, apenas le dejan tiempo para respirar y tomar un café. La regidora de Santa Pola lleva décadas en política, pero admite que esta posición de primera representante conlleva un nivel de exigencia muy grande para tratar de hacer las cosas bien pensando en la mayoría.

¿En qué punto se encuentra ahora el Ayuntamiento?

Después de habérmelo encontrado como me lo encontré totalmente desestructurado de personal, con problemas de deudas antiguas, sin más de 52 procedimientos sin licitar... por lo menos estamos poniendo orden y no debemos nada. Con los últimos remanentes hemos bajado el endeudamiento del ayuntamiento a un 9% y tenemos proyectos en marcha que en breve espacio verá la luz.

¿Cómo calificaría estos tres años?

La verdad es que todavía existe mucho trabajo por hacer, ha sido una legislatura muy poco usual. Desde el minuto uno fueron problemas por todos sitios. Tuvimos el Dana, después el Gloria, y ahí estuvimos presentando miles de subvenciones para optar a ayudas. Tuvimos un plan de ajuste, ese plan nos impedía hacer cualquier cosa que no era una gestión directa, no podíamos pedir subvenciones y la verdad es que en estos momentos ya no estamos en esa situación y se pagó la deuda en menos tiempo.

¿Qué secuelas ha dejado la pandemia en la Administración?

La pandemia era desconocida para todos y ha paralizado la administración casi dos años. Al principio fue muy duro, no sabíamos como se iba a afrontar, implementamos el teletrabajo, pero en el día a día nos generaba una incertidumbre y estrés excesivo de cómo resolver. Todo sumido a que había una sentencia de siete millones, dos millones por la piscina, poner en marcha lo relacionado con colegios, proyectos que teníamos de los viales del colegio de Gran Alacant, que hemos tenido que volver a hacerlo porque no valían... todo así, asumiendo problemas.

¿Cómo esperan dejarse el Ayuntamiento en 2023?

Me gustaría dejar empezados todos los proyectos en marcha. Ha empezado a verse que podemos ir avanzado con la mejora de todos los parques y jardines renovados, estamos tramitando el pliego de limpieza, el de eficiencia energética para renovar toda la iluminación. Tenemos proyectos de mucha envergadura como asfaltado, que se fue a pique por las lluvias, por más de un millón. Actuar en villa Adelaida, el colegio Hispanidad, que está acabándose la licitación. También he estado hablando con la arquitecta para que inicie el pliego de condiciones del nuevo instituto de Gran Alacant. Hay muchos proyectos, porque también vamos a hacer una sede nueva para los vecinos de Gran Playa y Playa Lisa; acabar con la problemática en los institutos con el plan de reordenación de tráfico y aparcamiento. Otro proyecto es el polideportivo Paco Hernández que se va a renovar.

¿Qué nivel de compromisos electorales creen que van a poder completar antes de acabar el mandato?

Normalmente en una legislatura no se puede acabar todo lo previsto porque la burocracia administrativa es terrible, pero si que es verdad que muchos de los proyectos si no están acabados se estarán ejecutando. Espero que el asfalto, el fondo de renovación, el campo de fútbol de Gran Alacant y la actuación en Villa Adelaida esté también acabada. Otro proyecto en marcha muy interesante es un parque de bicis para colocar en la parte de al lado del skate park. Vamos a arreglar la parte de arriba del Castillo, la ermita del calvario, hemos acabado la accesibilidad del mirador que era un reto importante... la bajada al Calvario también está arreglada.

¿Tiene ganas de repetir como alcaldesa?

Se quedan tantos proyectos pendientes de acabar que me gustaría hacer una legislatura más para acabar lo que tengo en marcha.

¿Desgasta esta posición?

Lo que desgasta es que hagas lo que hagas siempre hay un colectivo que está descontento. Me gustaría al menos iniciar el proyecto de la piscina, pero está claro que un pueblo, que es algo vivo, necesita tantos proyectos que durante la eternidad se tienen que hacer, y no hay dinero para todo, y luego según con quien hables hay unas preferencias...

¿Qué es lo que más le cuesta encajar?

La burocracia es lo que más ansiedad me genera, no hay forma de avanzar, son tantos trámites, cada expediente está fiscalizado un mínimo de tres veces... es un sistema que lastra la agilidad, y se que esto es difícil... que ser la máxima autoridad conlleva tomar decisiones complicadas, pero luego hay un nivel de protesta constante que en estos momentos está sucediendo, y no se si esto lo ha generado la pandemia pero son muchos derechos y pocas obligaciones. Intento contentar a todo el mundo, dialogar y mediar para que todo salga, si no a gusto de todos que sea de la mayoría.

¿Se refiere también al papel de la oposición?

He recibido solo de junio a diciembre del 2021 1.300 escritos de la oposición, y como me denuncian en el Síndic y Transparencia hay que contestar. El volumen de fiscalización de esta alcaldesa es terrible. La oposición está invitada a las juntas de gobierno y en las comisiones cada vez que piden un informe lo tienen. Tienes que tener una persona exclusiva o boicotean la actividad del gobierno.

¿Ha sido complicado lidiar con otras administraciones?

Va en función de las competencias. Hay consellerias en las que te atienden bien y rápido y otras son más complicadas. Otra traba de la pandemia es la falta de comunicación entre administraciones. Con la Diputación no hay ningún tipo de problema pero parece que con València estamos lejos, hay más distancia y como que cuesta más, pero como todo, hay consellerias súper accesibles y otras menos.

¿Cómo vivirá este verano tras dos años de restricciones y la ilusión a medias?

La asumiremos como venga, sigo trabajando y estamos todo mi equipo y yo. A medida que vengan los problemas se buscarán soluciones.

El socorrismo ya ha empezado a funcionar tras semanas de retraso...

Vuelvo a repetir que parece que las cosas se resuelven con facilidad, pero hay que respetar plazos, periodos. El socorrismo siempre lo he llevado a cargo con Cruz Roja porque estoy muy satisfecha con su trabajo todos estos años, pero la ley dice que debo sacar a licitación este tipo de contratos. Hay que hacer el pliego, después ver que hay consignación suficiente, sacarlo a licitar. Cuando salió el Estado había cambiado el convenio de los trabajadores y tuvimos que retrotraerlo. Por primera vez y durante cuatro años el tema está en que se va a dejar las playas abiertas, sobre todo Levante y Gran Playa, casi todo el año para que el servicio sea mejor. El problema es que desde noviembre a febrero estuvimos pendientes y los plazos legales marcan tiempos que no dejan llegar a tiempo.

¿La Conselleria terminará admitiendo que puedan recoger la posidonia todo el año?

Les hemos llevado documentos, hemos estado durante muchísimo tiempo intentando hacer proyectos con la universidad financiados entre Urbaser y la Conselleria... y hay que dejar claro que Santa Pola solo en cuatro meses ha sacado 12.000 metros cúbicos de algas y eso no se puede dejar en la playa, se tiene que sacar. He invitado a la secretaria autonómica a venir cuando eso sucede y que vea el nivel de algas, nos han dicho que van a hacer estudio. La secretaria autonómica nos escuchó y dijo que iba a intentar ayudar. Estamos trabajando en ese tema. Hay vecinos de Gran Playa que me mandan fotos de algas, esas algas salen ese mismo día porque todos los días se limpia la playa, que se vayan haciendo a la idea de que como la conselleria no nos escuche las playas van a estar llenas de algas, y no es porque este Ayuntamiento lo quiera.

Y luego habrá que ver donde almacenarlas...

No tenemos donde ubicarlas. En el polígono hay una empresa que está trabajando con la posidonia y está siendo productiva, pero es pequeña y no tiene volumen suficiente como para asumir todas las algas que salen del municipio. Dentro del nuevo pliego de condiciones (del contrato de limpieza) uno de los temas a tratar de forma importante son las algas.

Alguna que otra vez ha dicho que el contrato de la limpieza le estaba costando sudor y lágrimas. ¿Estará en funcionamiento en 2023?

En este momento estamos pendientes de que el consejo de precios de la Conselleria nos acepte el cuadro de valores, y a partir de ahí se aprobará. Espero que antes de que acabe el mandato esté, lo hemos estudiado tanto que quiero que esté adjudicado siendo alcaldesa.

Algunos hoteles referentes han cerrado en el centro. ¿Pronostican un cambio de modelo turístico?

Santa Pola siempre ha sido de casas turísticas, siempre, por eso, desde mi punto de vista, la necesidad de hoteles se ha visto mermada porque ha habido más casas de alquiler. Si que es verdad que el Cuatre Llunes ha pasado de hostal a hotel, o han abierto bastantes zonas de hostales que son interesantes. El hecho de la pandemia también ha generado conflicto, como ha pasado en Benidorm y otros sitios donde todo eran hoteles y estaban prácticamente vacíos. Luego está la cuestión de que las casas de alquiler turístico deben estar regladas, y últimamente se ha generado algún conflicto que otro con gente que alquila. En Santa Pola cabe todo, alojamiento hotelero, casas de alquiler y segunda residencia porque está claro que es un municipio de segunda residencia, y hay clientes fieles que hay que cuidar.

¿Es partidaria de la tasa turística?

No, no estoy de acuerdo porque cada vez que se le pongan más trabas al turismo más problemas vamos a tener para captar nuevos potenciales turistas.

Santa Pola lleva doce años esperando la piscina, y con una sentencia de por medio. ¿Se está poniendo solución?

Estamos en ello, pero es muy difícil encontrar valientes con la situación que hemos tenido. Nos hemos reunido con diferentes empresas y vamos a seguir reuniéndonos para sacar el proyecto de las piscinas porque para mi es necesario y me gustaría, al menos, dejarlo iniciado.

Podría tener un uso de ocio, hotelero...

Es mucho dinero para que vengan y apuesten. Queremos que sean precios públicos y que la ciudadanía pueda llegar con facilidad. Será totalmente público y para la ciudadanía en general, bajo ningún concepto estando como alcaldesa será algo privado.Pregunta

El año pasado el TSJ tumbó la sentencia del geriátrico por la que Santa Pola no tendrá que pagar 7,4 millones. ¿Se puede recuperar el edificio abandonado?

Estuve reunida con el director territorial de Infraestructuras por marzo y le solicité hacer un centro para personas con capacidades distintas porque hay gente con parálisis cerebral, con problemas importantes. Pedía un suelo para montar centro especializado y le ofrecí la residencia. Estamos pendientes de que me contesten a la petición. Creo que es muy necesario y se podría hacer por fases o módulos. En estos momentos tenemos gente de Santa Pola con estas problemáticas que se tienen que ir fuera del municipio y de otras comunidades porque la nuestra no tiene plazas, seria para resolver un problema importante.

El sueño de Vatasa parece que se ha difuminado. ¿Habrá algún día posibilidades de explotar la zona?

Costas no está de acuerdo con el proyecto, no quiere que se desarrolle. Vamos a hacer un plan integral para unir Vatasa y la cantera, estamos todavía en trámites para desarrollar el proyecto, es tanto lo que hay que hacer que no damos a basto.

Tras múltiples reivindicaciones las nuevas inversiones educativas como el Hispanidad y el segundo colegio para Gran Alacant parece que están encauzadas...

Ha costado mucho. Llamar todas las semanas a la conselleria para el colegio de Gran Alacant, y es lo que comentaba, que los tramites burocráticos al igual que los tiene el propio Ayuntamiento también la conselleria y al final esos trámites acaban paralizando la administración pública.