El PP demanda más limpieza para combatir a las plagas en Crevillent

El PP de Crevillent ha acusado al equipo de gobierno de "dejadez y abandono de las zonas vecinales periféricas", lo que en su opinión provoca el malestar de los vecinos y "genera una situación de insalubridad que afecta a los ciudadanos".

El portavoz del grupo municipal popular Miguel Ángel Sánchez ha señalado que el gobierno del Ayuntamiento tiene que actuar rápido en estas zonas para evitar que se sigan generando las molestias para los vecinos de las zonas de Calle Sendra, Rincón Salado, Llorens y Molinos.

Desde el grupo popular se hicieron eco de las quejas vecinales, las cuales han ido en aumento en los últimos días, tras la proliferación de mosquitos, roedores e incluso reptiles. Por este motivo desde este grupo popular utilizaron en el último pleno del Ayuntamiento el turno de ruegos y preguntas para trasladar esta situación al equipo de gobierno del Ayuntamiento, y dentro de este a la responsable del área de limpieza.

"El periodo estival en el que nos encontramos y las altas temperaturas favorecen la generación de este tipo de situaciones si no se actúa con previsión, y esto no se ha hecho con lo que la situación no solo va a persistir, sino que se verá acentuada notablemente, con el riesgo de convertirse ya en un problema de salubridad, han manifestado desde el grupo popular", explican desde el PP.

"Esta situación pone de manifiesto que las labores de mantenimiento y conservación de los viales, parques y jardines en el término municipal realizadas por el gobierno tripartito, no están cumpliendo con su cometido y reflejan una dejadez que los vecinos sufren finalmente como usuarios finales de los mismos", critican, al tiempo que recuerdan los populares que "los ciudadanos demandan servicios en acorde a los impuestos que pagan, y cabe recordar que el gobierno municipal subió las tasas del IBI y residuos al inicio de esta legislatura, sin que ello haya repercutido en mejoras en los servicios prestados, ha concluido el portavoz Miguel Ángel Sánchez.