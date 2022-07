La alcaldesa critica a Costas por negarse a «buscar la mejor solución» para Vatasa

Después de que el Ayuntamiento de Santa Pola haya conocido que la Dirección General de Costas ha adjudicado la demolición de las degradadas naves de Vatasa, las críticas no se han hecho esperar por parte del equipo de gobierno, del PP.

La alcaldesa, Loreto Serrano, teme que la decisión del Ministerio de Transición Ecológica no repercutirá positivamente para el municipio ya que se perderá la oportunidad de explotar el espacio como una zona que potencie los deportes náuticos, según los planes municipales que han llegado a ser apoyados por la corporación.

La primera edil critica que Costas «no tiene los mismos intereses» que la localidad. La regidora resalta que durante años expuso a la Dirección General que la zona de Vatasa podía ser muy interesante si se pudiese proyectar con paseos e infraestructuras similares al Paseo Adolfo Suárez. Recrimina que después de mandar un proyecto, pedir una concesión (que era por 50 años más 15 de prórroga) y de mostrar las necesidades que tiene la localidad no se ha tenido en cuenta.

Por ahora no ha trascendido que Transición Ecológica siga con la idea de hacer desaparecer el astillero para unir ambas playas, ya que la adjudicación actual es sólo para demoler las naves, que presentan un estado deteriorado a pesar de que el Ayuntamiento ha manifestado varias veces que no revisten de problemas estructurales.

Desde el ejecutivo local trasladan de nuevo la oposición a esos posibles planes iniciales. Entienden que 11 kilómetros de playa son suficientes y que sería inviable unir ambas riberas. Al hilo, insisten en que lo que necesita la villa marinera es una zona de disfrute y divulgación de los deportes náuticos.

«Le hemos pedido a Costas durante más de 25 años que nos haga el paseo Santiago Bernabéu y siempre tiene la excusa de que no hay recursos económicos», señala Serrano al tiempo que incide en que se le ha solicitado a la administración central en varias ocasiones que se arreglen las playas que sufrieron deterioros por los temporales «y siempre dicen que no hay recursos».

La alcaldesa insiste en que no se les ha escuchado y que todas las propuestas que hace el Ayuntamiento se acaban desestimando. «¿Por qué el Ministerio no es capaz de escuchar lo que le pedimos? Solo queremos embellecer la localidad y tenerla en mejores condiciones, ¿por qué no reflexionar y buscar una solución conjunta?». La primera edil entiende que no se está pensando en el bien común con este nuevo paso.

Desde la Plataforma Salvem Vatasa señalan que la intención de demoler les acarrea inseguridad de no saber si en el futuro «serán sensibles de que ahí se haga alguna otra edificación que coincidiendo con las normativas de Costas pueda recoger instalaciones dedicadas a cuestiones de tipo náutico y deportivo», indica Pascual Orts, integrante del colectivo.