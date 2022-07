Polémica en Crevillent ante la prevista supresión de la parada de tren en el barrio de La Estación por la línea del AVE. El PP ha pedido este jueves una reunión urgente con el alcalde para que se aclare la situación ya que según los populares esta medida está contemplada en el borrador del Plan de Movilidad Metropolitana Sostenible del área Alicante-Elche.

El portavoz popular, Miguel Ángel Sánchez, quiere que se estudie el alcance de esta propuesta de eliminación de la parada de la Estación de cercanías de Crevillent, "lo cual de llegar a aprobarse, supondría un agravio para los vecinos y sus alrededores como usuarios de este servicio".

Sin embargo, el concejal de Movilidad, Josep Candela, ha salido al paso de las declaraciones del portavoz popular y señala que la sustitución de la línea de cercanías por la línea de AVE es algo que está previsto desde hace años. Según el edil se da la paradoja que la estación de AVE de Matola se encuentra situada a la misma distancia en minutos que la actual estación de cercanías en el Barrio de la Estación, "de hecho una de las quejas de los vecinos ilicitanos es que esta nueva estación está más cerca de Crevillent que del propio Elx". Señala.

Aún y así, Candela entiende que la problemática para Crevillent sigue siendo la misma, aunque cree que habrá más posibilidades de hacer paradas del bus de línea en la estación de Matola. "Un servicio que actualmente no existía en la de Crevillent, por lo que puede suponer una mejora en ese sentido”.

Desde el ejecutivo local, sin embargo, no entienden que el PP se sorprenda porque sostienen que en las comisiones informativas podrían haber preguntado. Al hilo, señala que el trazado del AVE se hizo "estando gobernado el Partido Popular, quedándose la Estación de Crevillent en medio de una pinza entre estaciones de alta velocidad, lo que hace inviable en el futuro su mantenimiento desde que los nuevos cercanías empiecen a operar por el otro trazado, algo que veremos pasados los años”.

Sin embargo, desde el PP recuerdan que el portavoz adjunto, y exalcalde, César Asencio, criticó en el pleno de junio que el Ayuntamiento había dejado pasar el plazo de dos meses para alegar a ese plan ante la Generalitat "y que desde el 30 de marzo en que entró el escrito de la Conselleria, comunicando la publicación del plan, no se había convocado ninguna comisión de Desarrollo Urbano para informar sobre ese plan y estudiarlo, ni se había pedido un informe a la Oficina Técnica del Ayuntamiento sobre las consecuencias de ese plan, como sí que hizo el PP con otros temas similares como el Plan de Acción Territorial de Alicante y Elche o el proyecto del área metropolitana del Baix Vinalopó.

Desde el PP reclaman que en caso de suprimirse la parada el servicio debería reforzarse con transporte lanzadera para los usuarios de la localidad, aprovechando la línea regular de autobuses entre las localidades de Crevillent y Elche, según Sánchez.

Flecos

Si bien, desde Movilidad señalan que sí que existen flecos en los que se está trabajando y que pueden crear inconvenientes para Crevillent como es el servicio de taxi local, ya que aunque esté a la misma distancia una estación y otra del núcleo urbano, el que esté en otro término municipal afecta en que no puedan recoger clientes los taxis crevillentinos.

“Aunque esto sea dentro de años, desde la concejalía llevamos tiempo trabajando para intentar buscar una solución junto a la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad. Un tema que ya se ha tratado en reunión con la Directora General, Roser Obrer, y en el que proseguimos trabajando a día de hoy, ya que necesitará de acuerdos con el resto de ayuntamientos de la comarca” ha destacado Candela.

Aún y así, desde el PP insisten en que es necesario que el equipo de gobierno realice gestiones para parar esta decisión. Desde este grupo de la oposición entienden que los cambios planteados en el borrador del Plan de Movilidad Metropolitana no deben suponer en ningún caso un empeoramiento en las condiciones del servicio que se presta a los crevillentinos que utilizan el cercanías.

Aislados

Por último, desde el ejecutivo local destacan que la solución a la movilidad para Crevillent no vendrá por parte de este nuevo plan ni de los antiguos. “Crevillent sigue estando aislado ferroviariamente, ya sea con la estación actual o con la de Matola. No estaremos a la altura de las necesidades de nuestra población hasta que no tengamos un servicio como el de TRAM, o un servicio similar, que el que tiene el área metropolitana de Alicante".

Apunta Candela que el Ayuntamiento van a trabajar para que la estación de Matola tenga una buena conexión con el municipio llegado el momento "y ya se está estudiando la implantación de un servicio urbano de movilidad para dentro de la población que también podría ayudar en este sentido, pero, medidas locales a parte, necesitaremos la unidad de todos los partidos a la hora de reclamar un servicio sostenible que nos conecte directamente con toda nuestra área metropolitana, y en esta estrategia de futuro será bienvenido el Sr. Miguel Ángel Sánchez y su partido”, señala el responsable de Movilidad.