Compromís per Santa Pola ha denunciado hoy, en un comunicado, la intención del gobierno del Partido Popular de subir un 10% la tasa municipal de basuras a partir del próximo año. Esta subida está prevista que se apruebe en el Pleno ordinario de julio, que se celebrará el miércoles 27.

Compromís critica que la subida es “absolutamente desproporcionada, castiga a la ciudadanía en un contexto de inflación alta, y es injusta por aplicarse a todas y todos por igual, independientemente de la actividad que tengan y de los residuos que generen”.

La formación critica que el Partido Popular no ha querido aceptar ni debatir ninguna de sus propuestas, dirigidas a que la tasa fuera "más progresiva de lo que es ahora y a corregir algunas incoherencias existentes en la ordenanza fiscal para que la subida fuera la más baja posible para las personas y familias de Santa Pola", señalan desde el Grupo Municipal de Compromís.

Compromís recuerda que el PP no tiene mayoría absoluta en Santa Pola, y pide a todos los grupos de la oposición y a los concejales no adscritos que voten en contra de esta subida de impuestos para forzar al gobierno a sentarse a negociar una propuesta más justa para el conjunto del municipio. “Esta vez no vale ponerse de perfil. Quien vote a favor será responsable de esta barbaridad”, manifiesta la portavoz de Compromís per Santa Pola, Anna Antón.

Antón señala también “la falta de conexión con la realidad” que, a su juicio, tiene el gobierno del Partido Popular: “Pedimos medidas contra la inflación y el PP responde con una subida de impuestos indiscriminada. Viven en otro mundo”.