Compromís ha reclamado al equipo de gobierno de Santa Pola, municipio gobernado por el Partido Popular, que se replantee la decisión que baraja de eliminar el parapente en el Cabo. Así, pide que se concrete una solución para no prohibir esta actividad en el municipio. La coalición reacciona así a las intenciones del Ayuntamiento de poner coto a la actividad tras haber intentado en los últimos tres años acercar posturas entre la asociación de Parapente y los vecinos de la zona después de los continuos capítulos de saltos dentro de las urbanizaciones que durante años ha desatado múltiples quejas vecinales. El consistorio pretende instalar un parque de calistenia en la zona donde históricamente los clubes han realizado esta actividad.

Para la formación valencianista se trata de un deporte que lleva realizándose décadas «que atrae a muchas personas a nuestro municipio, y que forma parte de la imagen y la identidad de Santa Pola» y uno de sus grandes reclamos turísticos.

El grupo municipal de Compromís recuerda que, en 2016, el anterior gobierno de Santa Pola, ejecutó la primera parte del acceso a la zona de vuelo del parapente desde la avenida Escandinavia, salvando el barranco existente. «El acceso ya es posible sin tener que pasar por los espacios comunes de la urbanización», señalan y añaden que queda por ejecutar la segunda fase para hacer más fácil la entrada a la zona.

Compromís pide, por tanto, a la alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano, que «modere las posturas» y propicie una solución para no tener que llegar a una prohibición de la actividad, lo que, según declara la formación, «iría en contra de los intereses de Santa Pola». «Perder el parapente supondría perder una parte de Santa Pola», manifiesta la portavoz de Compromís per Santa Pola, Anna Antón. Antón señala que «no podemos resignarnos a ser un municipio en el que solo se pueda venir a dormir» y pide potenciar las actividades «que dan vida a nuestro pueblo, y no prohibirlas». La formación reclama a la alcaldesa que «recapacite, se siente a hablar y encuentre una solución razonable y buena».