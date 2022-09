Vuelven las quejas en Santa Pola por las basuras en la avenida Astondoa

El afectado aseguró que la edil responsable de Limpieza Viaria, Encarni Ramírez, conoce de sobra el problema porque, incluso, les ha solicitado imágenes que corroboren sus denuncias, pero todo sigue igual y ven cómo pasa el tiempo. Una de las imágenes es la que ilustra esta noticia. El problema reside, fundamentalmente, en que por una parte los contenedores son insuficientes para almacenar toda las bolsas de desperdicios de los restaurantes, a lo que se suma, por otra parte, que estas basuras orgánicas se echan a lo largo de toda la jornada y no en el horario nocturno, afirman. Cuando están llenos, comienzan a dejarse en los alrededores. Gaviotas y gatos se acercan a romper bolsas y encontrar sustento. El problema ni mucho menos es nuevo, pero se ha multiplicado este verano por el aumento de público en el Paseo de Adolfo Suárez, paralelo a la avenida de Astondoa, donde hay decenas de negocios de restauración.

UNA DENUNCIA QUE NO LLEGA A BUEN PUERTO.

Las denuncias vecinales no están sirviendo porque, según los afectados, el Ayuntamiento no resuelve el problema y el Seprona de la Guardia Civil les ha dicho que este asunto tiene carácter municipal, por lo que no es de su competencia, y debe resolverlo la Policía Local. «He ido a la Guardia Civil y no me admiten la denuncia porque no es un asunto penal», aseguran los afectados que no encuentran respuesta.