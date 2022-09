La XIX Campaña de Conciertos de Intercambios Musicales de la Generalitat Valenciana llegará a Crevillent el próximo domingo, con la actuación de las bandas juvenil La Lira de Monforte del Cid y La Sinfónica de Crevillent. El acto tendrá lugar en el templete de la música del parque de Ronda Sur a la 12 horas y contará con un repertorio de lo más variado.

Bajo la dirección musical de Cristian Ripoll Juan, la sociedad invitada interpretará cuatro piezas. Abrirá el concierto con "The sword in the stone", de Bert Appermont; seguirá con "Medieval Crown" de Xavier Zamorano y "The lady of Shalott", de Álex Pérez, para terminar con "Sir Lancelot", de Salva Luján.

Por su parte, la banda local La Sinfónica, dirigida por Valerio Isaac Montoya Soler, ofrecerá seis composiciones. Empezará con el pasodoble "Hoguera Florida La Viña Sol y Mar", obra del crevillentino Víctor Montoya Prieto. Este compositor también es el autor de la segunda pieza, "José Amorós", una marcha mora. En tercer lugar, la agrupación crevillentina ofrecerá "La bamba menor mix", con arreglos de GVA y seguidamente interpretará "A tribute to Elvis", con arreglo de James Christennsen. La marcha cristiana "Castellans de Crevillent", de Francisco Valor Llorens, será su penúltima obra, para terminar con "Antonio Martínez Martínez "El Yasco"", una composición de Víctor Montoya.

El concierto, organizado por el Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana, cuenta con la colaboración de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, de la Federació Valenciana de Dolçaines i Tabalets y de otras entidades musicales autonómicas.