Si en los últimos días ha ido a bañarse o tomar el sol a una de las playas de Santa Pola seguro que le han llamado la atención los símbolos que aparecen en la bandera con el estado del mar. Son códigos para daltónicos, personas que tienen una incapacidad para ver la diferencia entre ciertos colores. Las banderas de colores que indican el estado del mar son muy útiles para advertir a los bañistas si es o no seguro meterse en el agua, y también muestran si está permitido o no el baño. Su código de color es muy simple para que todo el mundo lo pueda comprender. Si la bandera que ondea es verde, significa que podemos pegarnos un buen chapuzón en el mar sin peligro. Si es amarilla, hay que adentrarse en el agua con precaución, ya que puede haber corrientes u oleaje. Si el color que ondea es el rojo, el baño queda completamente prohibido por el riesgo que supone, incluso el bañista se puede enfrentar a una sanción si lo incumple.

Pese a que ese lenguaje de color es universal, hay algunas personas que son incapaces de percibirlo. Son las que padecen discromatopsia, la alteración en la visión de los colores que se conoce comúnmente como daltonismo. Quienes lo sufren, y afecta ya al 8% de la población española, confunden estos tres colores, por lo que supone un problema cuando acuden a la playa. Así, hay localidades que han decidido ser más inclusivas y facilitar el baño también a las personas daltónicas, con una serie de símbolos, que son universales, y que, de un simple vistazo, quienes sufren esta alteración saben de inmediato si la bandera es verde, amarilla o roja. Es el caso de Santa Pola, una de las primeras en poner en marcha este sistema.

La certificación de las banderas azules cada vez exige más requisitos a los municipios. Uno de ellos es que sean inclusivas. Además de facilitar el baño a personas con discapacidad o con dificultades de movilidad, como sucede también en la villa marinera, un paso más en la inclusión es que a las personas daltónicas no les suponga un impedimento su problema para distinguir colores a la hora de saber si el baño que se van a dar es seguro o no. A la bandera verde se le coloca una barra diagonal junto con un triángulo, a la amarilla, solo la barra diagonal, y a la roja, solo el triángulo. «De este modo, no será necesario reconocer colores para saber si procede o no el baño», explica Ángel Piedecausa, concejal de Playas de Santa Pola.

El daltonismo afecta a uno de cada 12 hombres y a una de cada 200 mujeres y, gracias a esta iniciativa, las playas de Santa Pola serán más inclusivas. «Ese es el objetivo de este equipo de gobierno, ir sumando servicios que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos y visitantes. Las playas son para todos y tenemos que poner todas las facilidades, como ya se hace con los puntos accesibles y el baño para personas con discapacidad. Entre todos vamos sumando para hacer una ciudad mejor y creemos que las banderas son un paso más», añade el edil.

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), responsable en España de la Bandera Azul, es quien ha iniciado la campaña para la inclusión e integración de las personas con daltonismo en las playas con esa certificación. Para ello, se ha diseñado un lenguaje «único, universal, inclusivo y no discriminatorio», que permitirá a los daltónicos identificar los colores, siempre que el color sea un factor de identificación, orientación o elección.

Acuerdo

ADEAC ha firmado un convenio de colaboración con ColorADD para facilitar la identificación del color a los daltónicos, contribuyendo de forma determinante a su integración y bienestar social, haciendo la comunicación más eficiente, responsable e inclusiva. Tras este acuerdo, se incluirá el código ColorADD en diferentes elementos de las playas, puertos deportivos y embarcaciones turísticas, como banderas de señalización del estado del mar, contenedores de recogida selectiva de residuos o cualquier otro que se considere necesario, así como la comunicación de dichas acciones en los ámbitos afectados. Además, se formará a los agentes que puedan estar implicados en el desarrollo de las actividades a realizar o en la toma de decisiones.

En Santa Pola, las banderas con los símbolos para personas daltónicas se han incluido en todas sus playas. Una medida que se mantendrá y que ya está ayudando a los daltónicos que estos días disfrutan de los preciosos arenales de la villa marinera. El objetivo es sensibilizarse con las personas que padecen esta patología ocular que complica su vida de manera cotidiana como es el ejemplo de ir a la playa. Además de esto, se trata de una desigualdad con respecto al resto de personas y también puede entrañar un riesgo por no identificar correctamente el estado del mar con las banderas de colores.

El daltonismo es una insuficiencia visual que inhabilita la capacidad de distinguir varios colores. Como resultado de la transmisión hereditaria, el daltonismo deriva de una deficiencia genética asociada con el cromosoma X. La condición a menudo se denomina daltonismo, en honor a John Dalton, científico que, en el siglo XVIII, describió por primera vez la patología y que era daltónico. El daltonismo afecta aproximadamente a unos 350 millones de personas en todo el mundo.