Críticas de bañistas en Santa Pola por el «peligro» con unas boyas

Meterse en el agua y tropezar con un muerto de hormigón. Es lo que le ha pasado a más de un bañista cuando trataba de pegarse estos días un baño en Gran Playa. Tal y como trasladan a este diario varios vecinos de Santa Pola, durante el verano en un sector de esta playa se incorporaron una serie de juegos infantiles en el agua como toboganes.

Sin embargo, bañistas y residentes se han llevado la sorpresa de que quince días después de que la empresa retirase estos juegos, de pago, siguen sobre el agua las boyas que utilizaron para delimitar la zona, según la versión de los residentes.

Lo peor para ellos no es sólo que las balizas dificulten el baño, si no que creen que supone un peligro «porque están cogidas a soportes de hormigón que ya han provocado más de un encontronazo con bañistas. Incluso hay soportes de éstos, de años anteriores, que solo mantienen la parte sumergida y hay que llevar cuidado con ellos al bañarse», narran.

Los residentes, además, no entienden por qué el Ayuntamiento no ha obligado a la concesionaria a la retirada total de elementos. Si bien, fuentes municipales indican que la empresa le ha comunicado al Ayuntamiento que el no haberse retirado aún este balizamiento se debe a cuestiones técnicas porque aluden que se les ha roto uno de los tractores, por lo que fijan la semana próxima para quitar las boyas.