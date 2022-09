Cuando llega septiembre en las calles de Crevillent se respira un ambiente diferente. Y más este año, cuando por fin los vecinos de esta localidad del Baix Vinalopó van a poder volver a celebrar sus festejos de Moros y Cristianos, declarados Fiesta de Interés Turístico Internacional y celebrados en honor a su patrón, San Francisco de Asís.

Este año, la ilusión se apoderará de todos los vecinos y vecinas de Crevillent al desempolvar sus trajes de Moros y Cristianos para salir a conquistar de nuevo las calles de su localidad con sus queridas comparsas. Con un programa repleto de actos para todos los públicos, este año se pretende volver a celebrar las fiestas tal y como todos las recordaban antes de la pandemia.

El pasado 8 de septiembre se dio el pistoletazo de salida a las fiestas con la presentación oficial del cartel anunciador y del libro de Fiestas 2022. A este acto le seguirán infinidad de eventos que tendrán como protagonista los desfiles de las comparsas de Moros y Cristianos y que concluirán el próximo 4 de octubre con el día del patrón de la localidad. Este último día de fiestas se llevará cabo una ofrenda floral a San Francisco de Asís, una santa misa en su honor, y una solemne procesión que finalizará con un castillo de fuegos artificiales.

Fangoria, Sidonie o La Fúmiga

Uno de los mayores reclamos de las fiestas patronales de Crevillent son los multitudinarios conciertos que se organizan. En ediciones pasadas artistas como Ana Mena tuvieron la oportunidad de ofrecer un concierto único a todos aquellos vecinos de la localidad, comarca y alrededores.

Este año, Fangoria, Sidonie o La Fúmiga se posicionan como cabezas de cartel de un ciclo de conciertos íntegramente gratuitos. Las actuaciones arrancarán el 30 de septiembre a las 23:00 h con la actuación de Nancys Rubias y Fangoria en el Espai Fira, mientras que el día 1 de octubre actuará el grupo El Kamión de la Basura a las 12:30 h en el Espai Poble. Más tarde, a las 23:00 h de ese mismo día, se podrá disfrutar del grupo local Martiz junto con Sidonie y La Fúmiga en el recinto ferial.

Para el día 2 de octubre a las 12:30 h en la Plaza de la Comunidad Valenciana está programada la actuación de «El Tío la Careta». Por la noche, a las 23:00 h, en el Espai Fira tendrá lugar la «Nit Jove» de la Barraca Municipal, donde sonará música comercial a cargo de Dj’s. El día 8 de octubre, a las 20:30 h, en la Casa de Cultura actuará Paco Ibáñez. Por último, el 9 de octubre en el Espai Poble tendrá lugar el concierto de Tito Pontet.

«Las fiestas de Crevillent suponen un gran impulso para la economía local»

Juan Manuel Penalva, alcalde de Crevillent hace analiza cómo se presenta la vuelta de las fiestas patronales de la localidad tras el parón por la pandemia.

¿Qué le supuso la pandemia a las fiestas de Crevillent?

Un parón en los sueños e ilusión de mucha gente. Parón económico y social porque para muchos de nuestros comerciantes, restauradores y profesionales, la fiesta supone un impulso para sus economías y, también para la economía local. Parón para los cargos festeros que esperaban con ilusión su año para representar a sus comparsas. Y para el pueblo de Crevillent, un vacío en nuestro ciclo vital anual, nos faltaba algo. Este año se van a volver a celebrar las fiestas con total normalidad.

¿Qué es lo que más se ha echado en falta en estos meses de pandemia?

La conversación, la amistad con cada uno de los grupos que formamos cada comparsa, disfrutar de algo que no se sabe bien qué, pero que nos gusta y queremos. Necesitamos conectarnos y ahora volvemos a reconectarnos.

¿Qué impacto tienen las fiestas patronales para esta localidad?

Las fiestas patronales tienen un impacto en la vida de la gente, desde muchos ámbitos. En lo económico, muchas personas viven y tienen un plus en sus ingresos con las fiestas. Desde nuestros bares, cafeterías, restaurantes, pasando por nuestros comercios locales, peluquerías, bandas de música y charangas, floristerías… En el social, es un espacio de encuentro y tolerancia donde se promueve el debate y los puntos de encuentro. Y en cuanto a la salud mental, las fiestas hacen que nuestra mente se relaje, se evada de los difíciles problemas del día a día.

¿Cuál es el día más importante de las fiestas?

Para mí, las entradas, ver el resultado del gran trabajo realizado por las comparsas, las capitanías con sus boatos, y la emoción de cada una de las reinas y bellezas y de los dos capitanes. Pero qué te voy a decir, me gusta todo de las fiestas: el Primer Tró, el Desfile de Cabos, las Embajadas, las Dianas, la Proclamación de Capitanes y Bellezas, la Ofrenda Floral, la procesión…

¿Cuál es el papel que tiene este ciclo de conciertos dentro del marco de las fiestas?

En 2019 ya se hizo una apuesta por traer a Crevillent artistas de primer nivel nacional e internacional. Hemos demostrado que se podía traer grandes eventos a la altura de lo que se merecen los crevillentinos y crevillentinas; también hemos demostrado que la fiesta no es un gasto perdido sino una inversión, en la línea de una política dirigida a revitalizar el municipio e impulsar nuevas oportunidades para nuestra economía local.

¿Qué novedades han preparado respecto a otros años?

Una de las novedades será la ampliación de la barraca con un día más de Dj’s, una petición de los más jóvenes. Vamos a mantener los conciertos de mañana, a medio día, después de las dianas y antes de las entradas, porque ya funcionó en el 2019, para que no pare la marcha y dar una oferta de ocio y diversión a las personas que no pertenecen a ninguna comparsa y a los visitantes.

¿Qué le diría a alguien que no conoce las fiestas de Moros y Cristianos de Crevillent?

Que nos visiten, que nos descubran, y estoy seguro que repetirán, porque en Crevillent, además de disfrutar de unas fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional, se encontrarán con molt bona gent que les va a hacer sentir como en casa.

«Estem a dies de viure unes festes que sempre es recordaran»

Amb l’esperada volta de les festes patronals de Crevillent, el regidor de Festes Josep Candela explica els secrets dels seus preparatius i anima a que tots vagen a gaudir-les.

Quines expectatives tenen amb les festes d’aquest 2022?

Qualsevol expectativa sabem que va a quedar-se curta. En el Mig Any ja es va demostrar les ganes de festa que té Crevillent i sabem que estem a dies de les festes més multitudinàries que es puguen recordar. Davant d’això, ho encarem amb molta felicitat i amb la certesa que marcarà un punt d’inflexió moral i sobre tot econòmic per a la nostra ciutat.

Han tingut alguna dificultat a l’hora d’organitzar les festes d’enguany?

Sabíem que 2022 seria un any complicat. Retornaven totes les celebracions, els festivals de música, any preelectoral, paràmetres que ens avisaven d’una forta competència. La clau ha estat en tenir-ho pràcticament tot tancat en novembre de l’any passat, algunes coses inclòs abans. Això ha fet que estos últims mesos ens hem dedicat sobre tot a detalls i augmentar la seguretat de les festes.

Hi ha algun acte que li agradaria ressaltar de les festes que han preparat?

Crec que tenim un dels millors cartells de festes del nostre voltant, tant a programació musical com d’actes purament festers de Moros i Cristians. Un dia més de barraca i una programació totalment gratuïta perquè ningú després de la pandèmia es quede al marge d’esta convocatòria a l’alegria. És un comentari generalitzat que les festes de Crevillent han donat un salt monumental de qualitat, ho reconeixen fora, i el que és més important, les crevillentines i crevillentins.

Les festes de Moros i Cristians de Crevillent estan declarades d’Interés Internacional. Què els aporta aquest distintiu?

És un triomf dels comparsistes i del sentiment crevillentí. Fem una festa de Moros i Cristians amb una marcada singularitat tant històrica com de respecte als actes festers. Des de les nostres ambaixades, passant per les entrades i amb el saber fer dels nostres càrrecs, capitans i belleses, tot fa de les festes de Crevillent una experiència única que no té imitació. La millor manera d’entendre eixe sentiment és venint i formant part de la Festa, ja siga des del públic o participant de la programació. Qui ve reconeix que està davant una experiència única. Vos esperem a Crevillent.

«Este año me estreno como presidente en unas fiestas plenas»

Hace poco más de dos años que Luis Manchón se puso al frente de la Asociación de Moros y Cristianos de Crevillent, pese a eso, este año vivirá sus primeras fiestas en el cargo. Manchón expone los retos a los que se han enfrentado durante la pandemia y explica cómo espera la vuelta de las fiestas.

¿Qué balance hace de sus primeros años al frente de la Asociación de Moros y Cristianos?

Lamentablemente los primeros años al frente de la Asociación de Moros y Cristianos han venido condicionados por la pandemia. Cuando la junta electa que presido accedió a dirigir la Asociación el 29 de febrero de 2020, nos confinaron dos semanas más tarde y comenzamos a suspender actos. Esta historia se volvió a repetir en 2021. A pesar de ello, en 2020 pudimos celebrar algún acto en el Auditorio de la Casa de Cultura José Candela Lledó, con todas las medidas sanitarias establecidas entonces, y en 2021, además de algún acto en la Casa de Cultura, pudimos celebrar una emocionante Ofrenda Floral al Santo Patrón San Francisco de Asís y una solemne Procesión Festera. Digo emocionante porque en la caras de festeros y festeras que participaron, a pesar de la mascarilla que cubría parte de su rostro, se dibujaban unas lágrimas de emoción y felicidad porque, por fin, parecía que la pandemia que nos había azotado durante meses comenzaba a disiparse.

Aunque hace poco más de dos años que asumió el cargo, este año vivirá sus primeras fiestas como presidente. ¿Cómo espera la vuelta de las fiestas?

Efectivamente, este año me estreno como presidente en unas fiestas plenas. Todo mi equipo y yo estamos muy ilusionados porque todo salga bien y estamos trabajando mucho en ello. Tal y como ya pudimos observar en el pasado Mig Any, los festeros y festeras crevillentinos tienen muchas ganas de recuperar las fiestas y ello provocó una masiva participación en todos los actos, que auguro se repetirá con creces en los días grandes de este septiembre-octubre. Además, estoy seguro que nuestros cargos 2022 van a situar nuestra Fiesta en el punto más alto. Por supuesto, con la ayuda de sus comparsas que están trabajando mucho en ello. Tengo un cariño especial hacia los cargos 2022 porque ha sido muy larga la espera, pero sin duda va a merecer la pena. Van a ser unas Fiestas inolvidables y que quedarán en nuestra memoria durante mucho tiempo. Todo el pueblo tiene ganas de Fiestay lo vamos a demostrar.

Los Moros y Cristianos es una fiesta que se vive todo el año. ¿Qué habéis hecho para no perder la ilusión durante todos estos meses de pandemia?

Siempre hemos querido darle vida a nuestro Casal Festero y hemos cumplido, no como hubiésemos querido debido a las circunstancias, pero nunca hemos renunciado a organizar cualquier evento que demostrara que la Fiesta estaba viva a pesar de la pandemia. En marzo de 2022 nombramos Asociado de Honor de la Asociación de Fiestas a D. Carlos Guilabert, un merecido nombramiento. Y continuamos impulsando la “escola de la Festa” para los más pequeños. Hemos editado los Libros de la Fiesta 2020 y 2021, entre otras muchas más acciones. En fin, a pesar de todo, no hemos renunciado a organizar actividades pese a las circunstancias que nos rodeaban.