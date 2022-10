Imagínense que compran bonos consumo para poder juntarse un domingo con toda la familia en un restaurante y cuando van a pagar el camarero les dice que el sistema no funciona. Es precisamente lo que le ha ocurrido hoy a clientes de Santa Pola en ciertos establecimientos locales, que se han encontrado con que un fallo informático en la página web, y por ende la aplicación móvil, no les dejaba acceder a este cheque a la hora de canjearlo.

Los usuarios no tenían manera de demostrar que habían pagado el bono porque el sistema que lo controla no funcionaba, por lo que no se podía leer el Qr ni demostrar mediante el DNI que eran los propietarios de esos bonos.

Y encima ha coincidido que esta caída se ha producido en pleno domingo en la hora de las comidas cuando más volumen de personas se esperaba que hicieran uso de esta campaña, teniendo en cuenta que como han confirmado hosteleros a este diario este sábado, por ejemplo, muchas de las reservas procedían de clientes que habían comprado los bonos, por lo que la situación hoy era similar.

Al ser festivo, además, tampoco es un día hábil para arreglar con celeridad el problema técnico por lo que trabajadores de varios negocios se han visto entre la espada y la pared para explicar que no podían aplicar los bonos.

La campaña está financiada por el Ayuntamiento y la Diputación, y apoyada por entidades locales como la asociación de comerciantes, que sirve para incentivar el comercio local, como han hecho otros municipios de la provincia de Alicante.

Agotados

Tal y como ha podido conocer este diario había bastantes clientes molestos porque han acudido a los establecimientos con ilusión y a la hora de pagar se han dado cuenta de que no podían hacer uso de ese bono que días previos habían pagado, por lo que los números de la cuenta al final no han sido los que se esperaban.

Y es que ha sido tal el boom con los bonos consumo que se han agotado todos en apenas dos días, como anunció este sábado el Ayuntamiento en sus redes sociales. La campaña arrancó el pasado 20 de octubre y estaba pensado que se extendiese hasta el próximo 6 de noviembre, sin que haya llegado ese día.

Inversión

En total se ha hecho una inversión de 374.000 euros para sacar adelante estos bonos consumo y los usuarios, sin necesidad de estar empadronados en Santa Pola, podían pagar bonos de 10, 20, 50 y 100 euros para comprar por el doble de lo que invirtieron en cerca de 200 negocios adheridos de la localidad. De igual forma está previsto que la venta presencial sea el 26 y 27 de octubre en la OMIC para mayores de 65 años.