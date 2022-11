¿Quién ha hecho el mayor o el peor esfuerzo inversor en Crevillent? Hoy el grupo popular salió al paso de las declaraciones del tripartito (Compromís, PSOE y l’Esquerra) en las que aseguraba que en 2022 había cuadruplicado el gasto en vías públicas, para asegurar que durante el gobierno de César Augusto Asencio se transformó el municipio.

Las críticas al equipo de gobierno por esta aseveración partieron del propioAsencio, quien anunció hace meses que al concluir este mandato abandonará la política activa. En un comunicado, el que fuera alcalde contesta tanto al alcalde, José ManuelPenalva, como al concejal de Espacios Urbanos, Marcelino Giménez, quienes aseguraron que en 2022 la inversión para arreglo y mantenimiento de la vía pública había pasado de 50.000 euros en 2018 (cuando gobernaba el PP) a 200.000 euros en 2022, cuadruplicando lo que el PP destinaba a reasfaltado de calles, ampliación de aceras, mejora de rampas o asfaltado de caminos.

«Esta comparativa -según Asencio- está equivocada, bien por error o bien por mala fe, puesto que según la documentación oficial del Ayuntamiento, como se puede comprobar en las partidas numeradas de la contabilidad oficial en el presupuesto de 2018, con el PP había 190.000 euros para actuaciones en la vía pública; en concreto, 60.000 euros para conservación; 10.000 euros para el relleno de cuevas; 40.000 euros para rampas y rebajes de aceras; 40.000 euros para obras en vías públicas y 40.000 euros para asfaltado de caminos».

Presupuesto

En el presupuesto de 2019 que presentó el PP con gobierno en minoría y que fue rechazado por la oposición, estas mismas partidas se incrementaban hasta los 196.000 euros, asegura el concejal del PP quien añade que «es falso por tanto que se haya multiplicado por cuatro el presupuesto en 2022». Asencio explica que el tripartito además escoge el año 2018 para compararse, en vez de haberlo hecho con 2017, cuando en la liquidación del presupuesto en estas misma actuaciones sobre la vía pública el PP ejecutó 525.758 euros. «El esfuerzo del PP en vías públicas en 2018 fue comparativamente mayor que el que actualmente está realizando el tripartito», ya que el presupuesto municipal aprobado en 2018 con el servicio de agua potable incluido, fue de 25,2 millones de euros , mientras que el presupuesto de 2022 con el tripartito, incluido el servicio de agua potable, es de 28,7 millones de euros, «que el PP con 3,5 millones menos de presupuesto, invertía en 2018 lo mismo que ahora el Tripartito», asegura.

Por otro lado, Asencio afirmó que «los gobiernos del PP desde 1995 hicieron el mayor esfuerzo en actuaciones en la vía pública y se les llegó a acusar por la oposición en los plenos de que sólo se dedicaban al asfaltado y los ladrillos y no a las personas».

San Felipe Neri

Según el edil, «no es de recibo que ahora digan que están trabajando en algún espacio en el que no se había actuado durante 30 años, criticando nuevamente al PP, cuando su gobierno urbanizó íntegramente toda la pedanía de San Felipe Neri, que estaba con calles de tierra, con aguas residuales en los azarbes y no había alcantarillado, ni alumbrado público desde que se fundó en el siglo XVIII, en 1732 por el Cardenal Belluga, al igual que la barriada de La Estación de Ferrocarril, ejecutada en el siglo XIX, en 1884, también sin iluminación, con accesos de tierra que se enfangaban, o el barrio de cuevas de la zona de Llorens y Sendra, en la parte alta de Crevillent, con sendas de tierra llenas de matojos, cuevas semihundidas y sin iluminación pública, por no hablar de la Rambla y su urbanización».

Asencio terminó asegurando que «las infraestructuras se mejoraron muchísimo en Crevillent con el PP para atender las necesidades más urgentes y prioritarias de la población, sin perjuicio de que con el tiempo algunas calles se van deteriorando y haya que volver a actuar después de un tiempo».