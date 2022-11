El Parc Nou de Crevillent sigue en el centro del debate entre el tripartito de Crevillent y el PP. El equipo de gobierno ha asegurado hoy que "al señor portavoz del PP de Crevillent, Miguel Ángel Sánchez, no le tiembla la mano a la hora de hacer aseveraciones y de falsear argumentos que nada tienen que ver con la realidad".

Según el equipo de gobierno, a través del edil Marcelino Giménez, "de sobra sabe Sánchez que en sus declaraciones está criticando cuestiones técnicas y que no se trata de decisiones políticas, ya que el concejal o el alcalde no son quienes deciden el tipo de albero utilizado en el Parc Nou.

Episodios de lluvia

Según añadió el edil, “somos conscientes de que ante episodios de lluvia el albero utilizado en algunos puntos del Parc Nou puede causar problemas, por lo que estamos trabajando para mejorarlo. Nos gustaría recordar al señor Sánchez que ese problema no es exclusivo del Parc Nou, también lo tenemos en la parte baja de la Plaza de la Comunitat Valenciana, construida por el gobierno del PP, y en el Parque de Ronda Sur, problema al que el PP no supo ni quiso dar solución y que este gobierno municipal ya está trabajando para solventar”, afirma.

El concejal Marcelino Giménez explica que es totalmente falso que se haya rebajado la calidad de los materiales y que la decisión sobre el tipo de albero utilizado no es una decisión política sino técnica

Criterio técnico

Giménez continuó en la misma tónica: “Lamentamos la oposición tan pobre del PP y de su candidato Miguel Ángel Sánchez a la que ya nos tienen acostumbrados durante toda esta legislatura, la utilización de albero en algunas zonas del parque es un criterio técnico y la decisión política es solucionar los problemas que se puedan dar ante episodios de lluvia en algunos puntos concretos, y en eso está trabajando este Gobierno Municipal.

El edil de Espacios Públicos manifestó que desde el Govern del Canvi se ha apostado por una reforma integral del parque y por la construcción de un complejo de piscinas de verano acorde a las necesidades del municipio y la gran acogida de la ciudadanía a estos proyectos ha hecho aumentar el recelo del PP de Crevillent y de Miguel Ángel Sánchez, motivo por el que están intentando desacreditar constantemente el proyecto del parque municipal.

El concejal de Espacios Públicos afirma que César Augusto Asencio infla los datos económicos en sus declaraciones mezclando números y utilizando datos de 1995 para encubrir que únicamente invertía 40.000 euros en reasfaltar caminos y calles, y recuerda que “los datos no mienten, son objetivos y se pueden consultar” "Una vez más, y en las últimas fechas ya son unas cuantas, el Partido Popular ha proporcionado información incorrecta y engañosa en sus publicaciones, en este caso por parte del que fuera durante 24 años alcalde de Crevillent, César Augusto Asencio, donde se intenta defender con datos manipulados ante la crítica por la falta de inversión a lo largo de su mandato en el reasfaltado y mantenimiento de las calles y caminos de Crevillent. Una cifra que este último año se ha incrementado notablemente, hasta cuadriplicarse la cantidad que se destinaba a este fin en el año 2018", ha explicado Marcelino GIménez en un comunicado. Por un lado, "Asencio afirma que desde el Gobierno Municipal se actúa con mala fe al mostrar los datos, pero por otro lado si leemos su nota de prensa él mismo dice que invertían 40.000 euros del presupuesto en este tipo de gastos, en el reasfaltado de la vía pública, dando él mismo la razón a la información proporcionada por el Govern del Canvi". "El señor Asencio hace una amalgama y entremezcla números en su nota de prensa, yéndose a datos de 1995 e incluye inversiones en conexiones de agua, relleno de cuevas y otras actuaciones para intentar disfrazar los números. En nuestras declaraciones hablábamos de la inversión en el reasfaltado y la adecuación de calles y caminos, César Augusto Asencio ha comenzado a sumar actuaciones para engordar los números, todos sabemos que la inversión que se realizaba era totalmente irrisoria e insuficiente. Si quiere comparar los números tiene a su disposición los expedientes con todo lo que este equipo de gobierno está invirtiendo en mejorar la vía pública de Crevillent”, afirma el edil de Espacios Públicos, Marcelino Giménez. “Todavía hay mucho por hacer, por supuesto, pero el pueblo de Crevillent puede percibir que se está trabajando e invirtiendo en mejorar la vía pública y en que todos los espacios de nuestra localidad sean cada vez más accesibles, seguros y sus calles y caminos se encuentren en las mejores condiciones. Mientras, desde el PP se dedican a intentar defender lo indefendible, poniendo excusas y yéndose hasta 1995 para encontrar datos que les puedan beneficiar y que no pongan en entredicho su gestión”, añade el edil. “A César Augusto le gustaba vender y defender obras faraónicas como el obelisco y el superávit año tras año, y como consecuencia dejó numerosos caminos y calles de Crevillent en malas condiciones y deteriorados. Como no se actuaba en la medida que se necesitaba ahora nos encontramos con muchas calles en mal estado. Nuestros vecinos y vecinas nos piden que lo arreglemos y tienen toda la razón. El Gobierno del PP prefería invertir el dinero en cosas innecesarias como el obelisco antes que en otras tan prioritarias y del día a día como mejorar la vía pública”, sentencia Giménez.

Portavoz

“Al portavoz del PP no le importa que se hayan cambiado las luces para economizar y modernizar las luminarias, no le importa que ahora también podrán visitar el parque aquellas personas que van con sillas de ruedas o con carros de bebe de forma cómoda y accesible, no le importa tampoco que hayamos modernizado y ampliado los juegos infantiles o que hayamos cambiado todo el sistema de riego por goteo y ampliado las zonas verdes, o que se vaya a poner en marcha los lagos que abandonó el PP, para él lo único importante es salir en las fotos criticando cualquier cosa para tener visibilidad, ya que no la tiene por sus propuestas para mejorar Crevillent, que son inexistentes”, señala Marcelino.

Giménez quiso recordar que “mientras el Gobierno del PP prefería destrozar el pulmón verde de Crevillent para instalar una diminuta piscina en el Parc Nou, donde la altura del agua llegaba a la cintura, desde el Govern del Canvi hemos apostado por mejorar y cuidar nuestro parque a la vez que dotar a nuestros vecinos y vecinas de la piscina municipal que se merecen y que llevan muchos años demandando con la construcción de un complejo de piscinas anexo al Polideportivo Félix Candela”.