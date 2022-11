La reunión que mantuvo la semana pasada la consellera de Transición Ecológica, Isaura Navarro, con vecinos de la isla no contó con la presencia de la asociación de vecinos Isla Plana, que es la más importante que existe. La Conselleria dio a conocer este encuentro a través de una nota de Prensa, facilitando una foto donde se ve a la responsable del área con vecinos, lo que para este colectivo no es representativo de un encuentro para analizar los problemas de la isla, y lo que ha dado lugar, aseguran, " a confusión".

La asociación asegura que conoce la intenciones de declarar la isla como Reserva de la Biosfera de la Unesco, que fue lo que Navarro fue a impulsar con su visita y la reunión, según explicaba en el comunicado. Ahora bien, "cuando informalmente nos lo han dicho (que quieren que Tabarca sea reserva), siempre hemos pedido información oficial, saber en qué consiste su propuestas y qué consecuencias tendría para los habitantes". El colectivo es conocedor que el proyecto partió del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, y que se tumbó en un pleno.

Reunión

Sobre el hecho de que no estuvieran en la reunión con la reunión explican que cuatro días antes de la misma se les citó y la directiva contestó a la Conselleria que con esa premura de tiempo era imposible acudir porque, "la directiva se encontraría ausente pues tenía compromisos adquiridos previamente", porque solicitaron un aplazamiento que no se produjo. El hecho de que, a pesar de esta imposibilidad de acudir la asociación, Navarro acudiera y en su nota dijera que se había reunido con vecinos, es lo que consideran que genera confusión.

Unesco

La asociación dice que una propuesta de la envergadura de convertir Tabarca en una reserva de la Unesco, "debe contar con el consenso de todos los agentes que intervienen en la isla, incluida la asociación de vecinos que los representa". "De momento, no se nos ha facilitado ninguna información oficial de las condiciones de la propuesta ni su repercusión en la vida de la isla (...) Los vecinos están preocupados por esta propuesta porque ya han sufrido las consecuencias de los cambios de criterio de la Conselleria incumpliendo los acuerdos anteriores, como por ejemplo prohibir la pesca recreativa con caña desde tierra, que llevamos reclamando recuperar para los vecinos desde que se prohibió en 2006". También recuerdan que no saben nada del "proyecto del puerto del año 2000 que también se paró sin informar de en qué criterios se basaron y no terminar de ejecutar el proyecto que la misma Conselleria había hecho" .

Colectivo

Los vecinos se definen como un colectivo, "al margen de ideologías políticas" y aseguran haber tratado con todos los gobiernos municipales de Alicante y la Conselleria. Lo único que les une es Tabarca, su presente y futuro. En definitiva, la asociación dice que no se sintió en ningún momento representada en ese encuentro con la consellera, aunque acudiera a título personal algún vecino, por lo que solicitan que se les informe con detalle. "Esa asamblea no es representativa de la mayoría de nuestros vecinos, a los que representamos y que se han visto confundidos por la información", añaden.

Nuevas ideas

Y añaden que "antes de proponer nuevas ideas sería muy bueno para la isla y sus habitantes que dieran solución a las peticiones pendientes, como resolver de una vez por todas el tema del transporte y del puerto que son vitales". y recuerdan que la isla sufre un déficit de infraestructuras que deben resolverse como "cualquier otro barrio de Alicante".