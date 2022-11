El PSOE critica que el Ayuntamiento de Santa Pola vaya a cerrar el 2022 sin presupuestos municipales, y acusa de la situación al concejal del área, José Pedro Martínez, para quien los socialistas se refieren duramente como "el concejal de Hacienda más inepto". Y es que desde el partido líder de la oposición en la villa marinera lamentan que a un mes de acabarse el año la localidad no haya aprobado unos presupuestos, que están prorrogados desde 2021. El propio edil del área justificaba hace unos días que se han hecho suplementos y créditos extraordinarios con cargo al remanente.

Si bien, desde el PSOE critican que el no aprobarse las cuentas condiciona el funcionamiento porque "una de las tareas más importantes (la más relevante, de hecho) de la Concejalía de Hacienda en un Ayuntamiento es la presentación anual de los presupuestos municipales, que marcan las políticas municipales que se desarrollarán durante el año y condiciona capítulos tan importantes como el de inversiones, las subvenciones para asociaciones y clubes, ayudas sociales y deportivas".

Prorrogados

Reprochan que el Ayuntamiento ha estado funcionando hasta ahora con presupuestos del pasado año y que "hasta entonces, estuvieron funcionando con los presupuestos prorrogados de 2018. Esos que decían que eran desastrosos, pero de los que no modificaron ni una coma (y podían haber hecho presupuestos nuevos hasta en dos ocasiones) durante la friolera de tres años. Recordemos que, según el Partido Popular los de 2018 eran unos presupuestos desastrosos, pero la realidad es que les han venido muy bien durante los años 2019, 2020 y casi todo 2021", señalan desde este partido, que gobernó en la anterior legislatura con Yolanda Seva como alcaldesa.

"¿Cómo no les iban a venir bien unos presupuestos progresistas y sociales que estaban realizados para todos los santapoleros y santapoleras? Ya en septiembre de 2021, con la Interventora Municipal de vacaciones, llevaron a aprobar a Pleno los tan esperados presupuestos (que llegaron tarde y mal, todo sea dicho)", insisten.

Empresa externa

Desde el PSOE reprenden al PP por haber contratado a una empresa externa para la elaboración de las pasadas cuentas "ya que el Sr. Martínez, trabajando toda su vida laboral en temas económicos, no supo hacerlos, cosa que supuso que los y las santapoleros/as se gastasen 17.000 euros para que una empresa hiciera el trabajo que le correspondía hacer al Concejal".

De igual forma, los socialistas lamentan que el gobierno local se escude en que este ejercicio no haya presupuestos "después de las manifestaciones del señor Concejal, acerca de que no va a aprobar unos presupuestos si total, ya ha dado cuenta al Pleno Municipal de las inversiones que va a realizar. No iba a perder tiempo haciendo unos presupuestos, si ya había presentado inversiones”, parece ser que para el Sr. Martínez los presupuestos solamente son inversiones. Como les gusta poner piedras a puertas de las Elecciones, porque no sabemos a qué se han dedicado en cuatro años", critican.

Inversiones

Desde el grupo municipal le recuerdan al ejecutivo local que "esas inversiones las puede realizar gracias a que el actual presidente del Gobierno, ese que cuando tienen oportunidad lo critican, eliminó la regla de gasto impuesta por el ministro popular Montoro. Lo que sí tiene en mente, que no en desarrollo, es realizar los presupuestos para el año 2023, ¿es que acaso creen que no van a gobernar durante la siguiente legislatura y quieren condicionar las inversiones del próximo equipo de gobierno, sea el que sea?", denuncian.

Al hilo, reprenden que "el equipo de desgobierno del PP, que alardean de ser los mejores gestores, solo haya realizado un presupuesto durante toda una legislatura. Si eso no es incompetencia, entonces ¿lo están haciendo a mala fe? Desde luego, si hay algo que queda cada día más claro, es que Santa Pola no se merece ser gobernada por el desgobierno que hay hoy en el Ayuntamiento".