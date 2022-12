El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Crevillent ha desmentido las afirmaciones del grupo popular sobre una plaga de roedores en el municipio y que el PP dio a conocer, con un video nocturno, a través de redes sociales.

"La concejala de Sanidad Gema Candelaria Asencio junto con un técnico de la empresa de control de plagas se personó en la zona, donde pudo comprobar que en un perímetro cerrado se habían usurpado todas las trampas para roedores (estas contienen un veneno muy potente para evitar las plagas de ratas). Al mismo tiempo, la edil pudo corroborar que este hecho se debía al derrumbe de una casa vieja en la zona, por lo que la combinación de estos factores forzó a los roedores a abandonar su madriguera y les facilitó la huida", han explicado en una nota desde el Ayuntamiento crevillentino.

Trampas

Nuevas trampas fueron instaladas inmediatamente para sustituir las sustraídas, explican las mismas fuentes. “Hay que destacar que las trampas se ubican en lugares que no se pueden ver a simple vista, y que están muy protegidos para que ni los niños ni niñas ni ninguna otra persona pueda encontrárselas a simple vista, ya que están ubicadas en las mismas madrigueras”, señala la edil, quien al mismo tiempo hace un llamamiento a la población para que se avise al ayuntamiento ante derribos y para evitar más sustracciones.

“Este ha sido un hecho puntual alimentado por la suma de casualidades. Pero de lo que estamos convencidos es que el portavoz del PP, el Sr. Miguel Ángel Sánchez, debería informarse antes de dañar la imagen de nuestro municipio de cara al exterior al exhibir públicamente el pueblo de Crevillent como un municipio plagado de roedores a nivel provincial por ver un vídeo en internet. Le animamos a informarse adecuadamente por los canales oficiales. Por muy jugosa que pueda parecer la información que nos llega, antes de hacer notas de prensa contra nuestra institución municipal o contra el Gobierno municipal, y sobre todo si afecta a la imagen de Crevillent, mostrándolo como un lugar insalubre, hay que estar debidamente informados y contrastar las fuentes”, indica Gema Candelaria Asencio.

Interpretación

Para la próxima vez, rogamos a Miguel Ángel Sánchez, y a determinados perfiles de redes sociales de su partido, que nos pregunten antes de aventurarse a decir que en Crevillent hay una plaga de roedores y que está creciendo, cuando la realidad dista mucho su interpretación; estaremos encantados de atenderles, añade Asencio.

La situación en Crevillent es la misma que cuando el PP gobernaba, y se define en dos grandes bloques: tenemos un parque bastante grande de solares, naves y casas abandonadas que hace que, si no hay una limpieza exhaustiva por parte de los propietarios y si no contrata una empresa que controle estas zonas después de limpiar, el problema no se acabe nunca. La diferencia es que el Ayuntamiento de Crevillent ahora sí está realizando requerimientos para que los dueños limpien y mantengan las zonas adecentadas.

Comida

Por otra parte, la edil ha resaltado que existe un grupo de personas que por su cuenta, sin supervisión ni control por parte de las protectoras de la localidad, da de comer a los gatos callejeros, favoreciendo en ocasiones que se alimente en su lugar a los roedores. Motivo por el cual, se insta a estas personas a acudir a las protectoras para recibir las indicaciones oportunas sobre cómo y dónde actuar. La comida debe ser seca y una vez que han terminado de comer los gatos se ha de recoger todo para evitar que los roedores consuman las sobras.

Asimismo, la concejala de Sanidad recuerda que está abierto el servicio gratuito de mediación Mediaprop para la gestión de conflictos. De esta manera, los administradores de fincas y ciudadanos pueden acudir a él e invitar a los propietarios de solares, casas y naves abandonas para acordar la limpieza de dichas zonas. Un servicio que también es útil para aquellos vecinos molestos con las personas de fuera de las protectoras que ponen comida húmeda en las calles para los gatos.

Afectados

“Si conseguimos que los vecinos afectados, propietarios de solares, naves y viviendas abandonadas hagan uso del servicio Mediaprop, y que los que ponen comida de forma autónoma trabajen con las protectoras, habremos conseguido una mayor implicación de todos a favor de la salubridad local”, comenta la edil.

Por otra parte, se insta a los vecinos de Crevillent a avisar con la mayor brevedad posible a la Policía Local en caso de ver a alguien sustrayendo o merodeando alrededor de las trampas para roedores.