Compromís per Santa Pola ha pedido la convocatoria de una mesa de trabajo para planificar y concretar el uso que se le dará a la casa de Don Gabino una vez esté rehabilitada. La formación señala que quiere evitar que este edificio protegido “se sume a la lista de infraestructuras municipales que no se están aprovechando, como el museo al aire libre del Portus Ilicitanus, que todavía no está abierto al público, o Villa Adelaida, donde se han hecho muchas obras pero no se le está dando ningún uso”, según se indica en una nota de prensa.

El Ayuntamiento de Santa Pola adquiere la casa de Don Gabino para uso cultural y turístico Compromís apunta a que las propias características del edificio, una vivienda en la que "no van a poder hacerse obras de gran envergadura en su interior", limitará mucho sus posibles usos. “Una posible solución sería trasladar allí algunos servicios municipales, reservando espacios para uso público y cultural, y siempre permitiendo la entrada libre de cualquier persona que desee conocer el edificio por dentro”, según se indica en la misma nota. La casa de Don Gabino fue construida en el año 1902 y comprada posteriormente por Gabino Mira, un médico de familia muy conocido en Santa Pola. El edificio está catalogado como Bien de Relevancia Local por sus elementos arquitectónicos modernistas y su carpintería interior de madera, entre otros aspectos. El Portus, un tesoro oculto La portavoz de Compromís, Anna Antón, ha señalado que la falta de instalaciones municipales en Santa Pola es "crónica" y que la adquisición de la casa de Don Gabino "es una oportunidad que no podemos desperdiciar". "No todos los días se presenta una ocasión así. Tenemos que concretar ya qué queremos hacer con la casa para no acabar teniendo otra infraestructura municipal sin uso en Santa Pola”, apunta por último Antón.