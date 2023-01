Un día después de que Santa Pola presentase en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, un suculento arroz con gamba roja y una guía de recursos accesibles, la villa marinera ha optado este jueves por explicar su oferta turística deportiva en la segunda jornada en Madrid, a través del stand de Costa Blanca.

Y es que Santa Pola acogerá del 27 al 30 de abril la cuarta edición del World SUP Festival Costa Blanca, un campeonato mundial de paddle surf que según los organizadores llegó a consolidarse en 2022 "como el mejor evento de Stand Up Paddle del mundo".

Resaltan desde el Ayuntamiento que en estas fechas se desarrollarán las dos competiciones principales, que parten, por un lado, de una prueba estrella de larga distancia, puntuable para el circuito europeo del EUROTOUR desde la Isla de Tabarca a la playa de Santa Pola. La segunda será una prueba técnica en la playa de Varadero.

Pruebas para amateurs y pro

Daniel Parres, organizador del evento destaca que este festival se ha convertido en una cita del SUP "que congrega anualmente a los riders más pro y amateur en el panorama nacional e internacional del mundo del SUP. En la tercera edición hubo un récord de participación, llegando a tener a más de 450 participantes, por lo que se superó en más del 50% la participación de la edición anterior". Con lo que respecta a su procedencia, explican, hay "atletas nacionales e internacionales llegados de más de 21 países"

Resaltan que en la pasada edición, y durante tres días, "se fusionaron a la perfección el deporte, ocio y naturaleza en un entorno único garantizando una experiencia inolvidable para todos. La proyección exterior del evento tuvo una gran repercusión, su alcance fue espectacular al contar con retransmisiones en directo a través de Facebook LIVE en inglés, francés y español durante los 3 días. Además el evento contó con una zona de exposición, food trucks, actuaciones musicales en directo, clinics..."

Detalles de la última prueba

Sobre la última edición, que fue en junio de 2022, explican que el evento comenzó con el Campeonato de España Sprints 200 metros y durante el sábado 4 de junio, se disputó por la mañana la prueba estrella del evento, la prueba del Eurotour de Larga distancia, entre la Isla de Tabarca y Santa Pola. En la prueba de élite, Noïc Garioud de Nueva Caledonia y la española Esperanza Barreras brillaron proclamándose los vencedores. En total se repartieron 10.000 euros en premios entre ambas categorías y equitativamente entre hombres y mujeres, apostillan.

Al hilo, detallan desde la organización que este festival no sólo acoge competiciones en modalidad de SUP, ya que también contempla pruebas de SUP Foil, Prone y canoa. El último día del evento tuvo lugar la prueba Técnica Open Internacional.

Media maratón para desestacionalizar el turismo

Desde el Ayuntamiento recuerdan que la localidad acoge este fin de semana la media maratón internacional de Santa Pola, que reúne a 5.000 corredores de 25 países, y sobre todo, a corredores populares que llegan durante todos los puntos de España y de la provincia de Alicante para disfrutar de la segunda prueba más importantes de la Comunidad Valenciana, después de Valencia.

La alcaldesa, Loreto Serrano, ha subrayado esta mañana que “el Ayuntamiento siempre tiene que estar detrás de estos grandes eventos como la media o el SUP porque es una apuesta decidida por desestacionalizar el turismo. Estos eventos suponen que tengamos hoteles, restaurantes y comercio lleno y repercute muy positivamente en la economía local”.

Circuito de vela mañana

Santa Pola tiene previsto presentar en Fitur mañana, 20 de enero, la Olympic Week 2023, un evento incluido en el Cirtuito Olímpico Español de vela para las clases ILCA6 y Fórmula Kite. La presentación será conjunta con el Club Náutico de Santa Pola, ya que la localidad será sede en la modalidad olímpica IQFOIL el 11 y 12 de febrero de 2023 en el Club Náutico.