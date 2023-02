El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Pola ha preguntado al equipo de gobierno que encabeza LoretoSerrano(PP) sobre qué preparativos se están haciendo en las playas de cara a la Semana Santa y la respuesta no le ha gustado. La primera conclusión que sacan es que existe, «una falta de previsión» por lo que han solicitado«programas o actuaciones» concretas que se vayan a ejecutar para que estén a punto de cara al primer gran éxodo vacacional de cada año.

El PSOE asegura que todos los años, por estas fechas, hace las mismas preguntas por este tema, a través de registro, y nunca encuentra respuestas, ¿cuáles son las previsiones que tienen en cuanto a la preparación de las playas para la próxima Semana Santa?. La contestación que recibieron fue la asiduidad con la que se limpian las playas por la empresa contratada.

Trabajo

«Nuestro grupo no tiene la menor duda del trabajo que hace la empresa con la limpieza de las playas, pero queremos saber si habrá servicio de socorrismo, no como el año pasado que casi llegamos al cierre de la temporada estival sin este servicio; si habrá puntos accesibles y qué playas son las que contarán con estos servicios. Si por fin se abrirán los baños que hay por los paseos colindantes a las playas y un sinfín de etcéteras, de los cuales no tenemos ninguna información».

El grupo en la oposición quiere saber si habrá limpieza o socorrismo y recuerdan los problemas que hubo en 2022

Los socialistas se preguntan igualmente si el equipo de gobierno «tiene algo planeado» o si cuando llegue el buen tiempo, «nuestro vecinos empezaran a ir a la playa y esta estará hecha un desastre».