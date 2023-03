El sindicato Solidaridad Postal se ha vuelto a referir hoy a la situación en Crevillent "ante el anuncio de la suspensión total de la contratación hecho por la empresa, y dada la escasez de plantilla, ante la imposibilidad de cumplir, con el reparto de correspondencia a diario, tal y como establece el la Ley que regula el Servicio Postal Público».

"Aunque pueda parecer increíble, una vez más volvemos y nos encontramos con el centro de trabajo de Correos de Crevillent en el mes de febrero, aderezada por la campaña de San Valentín como tsunami de paquetería, siempre pillan desprevenidos a la empresa, no cubren ni bajas, asuntos propios o permisos para cuidado de familiares. Esto crea una situación incomprensible y contundente para el clima laboral insano. Tanta improvisación es el caos generalizado", explican en un comunicado.

El sindicato añade que "las circunstancias en las que trabaja Correos a lo largo de este nuevo año 2023 van empeorando a pasos agigantados, la empresa con su política de recortes de personal, sin contratación, recargos en general muy lesivos para la plantilla, reducción a rajatabla del gasto de personal para que los jefes intermedios tengan bonus y comisiones, con lo que ello supone de deterioro en las condiciones laborales y en la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía como servicio público, quiera o quiera Correos. Ya deberían de haberse producido 2 concursos de traslado en Correos y que algún crevillentino que quiera trabajar en su pueblo".

Entrada masiva

Según el sindicato, "estamos hablando hoy de una entrada masiva de 5.000 cartas y 3.000 publicorreo, más todas las notificaciones de Hacienda, SUMA, etc. y la paquetería. Ahora todos los barrios de moto se tienen que llevar la furgoneta por lo voluminoso de paquetes que no caben en el cofre de la moto, Faltan de 3 a 4 personas normalmente y no damos abasto, las motos tienen muchas incidencias de frenos, encendido etc. y con la ansiedad del esfuerzo los accidentes de trabajo tienden a aumentar. Incluso el propio jefe de reparto tuvo una grave subida de tensión en viernes pasado".

El sindicato añade que "Correos tiene un problema estructural con la plantilla y la media de edad de los trabajadores. Ahora otra sentencia del tribunal superior de justicia de Valencia pone el foco en las horas extra no cobradas ni cotizadas. El sindicato añade que numerosas secciones vacantes han estado y están durante «largos períodos de tiempo sin cubrir, como por ejemplo ocurrió desde enero. La fórmula actualmente empleada por la empresa Correos y Telégrafos SAE cuando queda vacante un puesto de trabajo por jubilación o fallecimiento,o falta algún trabajador de reparto (cartero o cartera), ya sea por un permiso o vacaciones, en vez de suplirlo con la contratación del personal necesario, es la de que el resto de la plantilla, que queda en la unidad asuma ese reparto además del que ya tiene asignado en su sección. Pero eso, dadas las dimensiones de las secciones asignadas y el volumen de correspondencia y paquetería que se maneja, tiene un límite e imposibilita el cumplimiento del Servicio Postal Publico".

«Descenso de correspondencia»

«Entendemos que aludiendo a un descenso de correspondencia ordinaria insuficientemente demostrado, y sin que se tengan en cuenta otros parámetros relacionados con el volumen y cantidad de trabajo que estamos teniendo que asumir (paquetería, notificaciones, kilometraje, secciones mal dimensionadas con recorridos imposibles de cumplir en el día, etc.), se nos está añadiendo de forma abusiva más trabajo del que podemos realizar, lo que supone para nosotros una sobrecarga laboral excesiva y desproporcionada».