El PP de Crevillent alerta que la piscina municipal arrastra problemas de climatización desde hace un año y tres meses. La formación asegura que son múltiples los usuarios que se están quejando porque pasan frío en las instalaciones al estar averiado el deshumificador, aparato que reduce la humedad de la piscina climatizada y a la vez regula la temperatura del exterior de la piscina. Según la normativa, la temperatura exterior de la piscina debe situarse un grado por debajo de la temperatura del agua, trasladan desde el PP.

Menos temperatura

En la piscina de Crevillent, según los propios registros de la concejalía de Deportes, la temperatura del agua aproximadamente es de 28 grados, y la del exterior es de 21,5 grados, es decir 6,5 grados menos de diferencia, "algo que provoca el enfriamiento de los usuarios al entrar y salir del agua y también durante las propias actividades como agua-gym, donde la mitad del cuerpo está fuera del agua", reprocha Alfredo Mas, edil del PP. Según el grupo municipal, hay decenas de quejas dirigidas al alcalde, sin que a día de hoy, tras cerca de un año y medio desde la rotura del sistema de climatización, se haya reparado.

Deterioro del espacio

Por otra parte, desde la oposición señalan que la rotura también está originando un deterioro acelerado de toda la instalación, debido a que la gran cantidad de humedad que se acumula provoca la oxidación acelerada de cualquier elemento de hierro, "de hecho, en ocasiones el clima es tan irrespirable que se debe abrir la cubierta y las ventanas de los vestuarios, lo que a su vez incrementa más el frio en el interior, con el consiguiente malestar para los usuarios", reprueban.

El concejal del PP denuncia que “es increíble que, tras más de 15 meses desde la rotura, el tripartito no haya sido capaz de su sustitución, la descoordinación de los departamentos del ayuntamiento es total, y el alcalde, José Manuel Penalva no hace nada para remediarlo,” finalmente sentenciaba el concejal del PP, “si no son capaces de mantener una piscina, como van a ser capaces de construir una nueva, con razón la piscina de verano está sufriendo tantos retrasos”.