Compromís, L’Esquerra y Esquerra Unida anuncian una coalición en Crevillent para las elecciones municipales, todo para tener más posibilidades de llegar al gobierno. Tal y como han destacado las tres formaciones, firmarán un acuerdo conjunto el próximo 21 de marzo en el Centre Jove, en el que se establecerá la futura lista electoral y las líneas de actuación de la coalición para la próxima legislatura, trasladan en un comunicado.

En este acuerdo no estaría integrado el PSOE, socio de gobierno actual, mientras que Josep Candela, el tercer actual socio de gobierno, ocuparía un puesto reservado en las filas de Compromís para tratar de volver a revalidar el trabajo de la coalición nacionalista y el concejal durante el mandato. Y todo después de que su partido, L'Esquerra, haya anunciado la expulsión del edil, aunque ello no quiere decir que no vaya a formar parte del proyecto, asegura él mismo a este diario. Desde el partido apuntan a que a raíz de la llegada de contactos para posibles confluencias con otras fuerzas políticas para las elecciones municipales de mayo 2023, "han surgido diferentes vías y decisiones personales que han afectado la confianza de la militancia y el ejecutivo de L'Esquerra de Crevillent con nuestro compañero Josep".

El edil anunció en febrero que no concurriría al proceso de primarias de L'Esquerra, y que había comunicado la decisión al partido de forma interna al no haber un proyecto "que sume fuerzas de izquierda que garantice la continuidad del cambio". De igual forma, en noviembre de 2020 Esquerra Unida rompió el pacto con Esquerra Republicana porque entendían que no se estaban recogiendo todas las sensibilidades de los afiliados a la coalición desde las elecciones municipales.

Ahora el partido, traslada que esta expulsión del partido del edil, que ha sido pactada, se produce "a fin de no obstaculizar ni la gestión que tiene que desarrollarse durante los pocos meses que quedan de la legislatura, ni la posibilidad de participar en una candidatura unitaria de izquierda".

Por último, señalan que l'Esquerra de Crevillent "siempre ha dado prioridad, de manera responsable y coherente, al interés general de nuestro pueblo sobre las diferencias políticas".

"Fruto de las buenas relaciones"

Ahora, según manifiestan las tres formaciones este acuerdo es fruto "de las buenas relaciones y la gran experiencia que ha supuesto para estas la participación en el Govern del Canvi". Es más, apuntan que este movimiento lo hacen "por la responsabilidad de facilitar la reedición" del gobierno local "para seguir con la revitalización y la transformación de Crevillent".

Apenas días después de que José Manuel Penalva, alcalde, anunciase que sería la cabeza de lista de Compromís, desde la formación nacionalista señalan que se ha llegado a este acuerdo, que tildan de "histórico", "porque es muy importante que Crevillent continúe teniendo un gobierno progresista para seguir la línea de trabajo de estos cuatro años, poruqe más allá de las siglas, somos personas a las que nos unen las mismas inquietudes (...) y el mejor camino es ir juntas en coalición", ha destacado Virginia Moriel, portavoz de Compromís en Crevillent.

"Por delante de las diferencias nos unimos"

Ana Vanessa Mas, portavoz de l'Esquerra de Crevillent, señala que después de un "largo proceso conjunto e interno, y por delante de las diferencias, desde l'Esquerra nos unimos por la responsabilidad que tenemos de seguir construyendo un Crevillent cada día más vivo". Al hilo, el actual portavoz de Esquerra Unida de Cfrevillent, Josép Antoni Conejero, resalta que esta unión la hacen para evitar volver "a un gobierno de derecha y extrema derecha".