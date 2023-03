El alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, ha anunciado este lunes que ficha al edil Josep Candela Muñoz, portavoz de l'Esquerra, para su proyecto político y que irá en su lista electoral a las municipales, algo que desde hacía semanas se venía comentando. El anuncio se hace cuatro días después de la expulsión de este de la que ha sido su formación desde sus orígenes en la política. Su adiós se materializará este martes en un pleno extraordinario en el que renunciará al acta como concejal del Ayuntamiento. Los motivos para pedirle el acta de concejal fueron que "han surgido diferentes vías y decisiones personales que han afectado la confianza de la militancia y el ejecutivo de l'Esquerra de Crevillent con nuestro compañero Josep", explicaron fuentes de la formación. Él ha comparecido hoy para explicarse.

En una comparecencia en la Casa Consistorial, el regidor le ha agradecido hoy su honestidad, su forma de hacer política y su esfuerzo por impulsar y mejorar el día a día de Crevillent y ha destacado su trabajo demostrado a través de grandes avances en áreas como Turismo, Fiestas, Pedanías y Protección Ciudadana, especialmente en lo que se refiere a la Policía Local y Protección Civil.

Marcha

Candela ha dado explicaciones sobre su marcha. Ha recordado que era concejal desde 2015 y que desde hace meses está participando en la unidad de la izquierda crevillentina para continuar con el cambio político en Crevillent, es decir, para reeditar el actual pacto. "Por eso lo que hago lo hago ahora y no antes", después de que las tres formaciones (Compromís, l'Esquerra y Esquerra Unida) hayan anunciado recientemente que irán en una lista única.

Con gesto de circunstancias recordó que su salida de l'Esquerra responde a diferencias "notorias, no ideológicas y a cómo se canalizan". En referencia a que irá por la cuota de Compromís añadió que "tengo que ir a un espacio diferente en ese pacto que está anunciado, una plaza por Compromis per Crevillent que agradezco. Quiero ser un activo para las próximas elecciones y he aceptado. Me ilusiona y que todo el trabajo y el que está por hacer tenga continuidad".

"No comparto mi expulsión"

Añadió que no le han pedido el acta desde l'Esquerra, "no comparto mi expulsión o que no se me haya demandado el acta y si me ha invitado a trabajar hasta el final de la legislatura. Estamos muy cerca y nos jugamos mucho ante una derecha camuflada. Crevillent necesita más que nunca seguir la senda del cambio". Candela asegura que él no es un tránsfuga, que es una decisión pactada y que se va ahora por este motivo, para evitar que lo comparen con lo que hace el PP. "No es una idea triste, me voy por principios. No todos somos iguales ni puede haber dudas".

Cambios notables

Asimismo, Penalva ha hecho referencia a su capacidad de “pensar en grande, tal y como se ha podido percibir con cambios notables en la organización de conciertos, eventos y otras actividades y con el salto de calidad de las barracas municipales”, así como a su “capacidad de diálogo” y de “llegar a entendimientos fundamentados bajo el mismo objetivo común de mejorar y revitalizar Crevillent”.

Competencias

Todas las competencias del edil pasarán a ser asumidas por el alcalde, mientras que Ana Vanesa Mas González entrará a formar parte de la Junta de Gobierno Local y como segunda teniente de alcalde, conforme al actual Pacto de Gobierno. Se tomará razón de la renuncia de Candela como concejal del Ayuntamiento de Crevillent una vez se celebre el próximo pleno ordinario, que será el lunes 27 de marzo de 2023, momento a partir del cual empezarán los trámites para su sustitución ante la Junta Electoral Central.

El PSOE se mostró ayer molesto por cómo había actuado el alcalde, ofreciendo puestos de futuro al edil, explico un portavoz, sin tener en cuenta que el actual reparto de áreas fue fruto de un acuerdo en 2019 cuando gracias a un tripartito, en el que participaban los socialistas, Penalva obtuvo la Alcaldía. Está previsto que tenga lugar una reunión de la ejecutiva para analizar qué supone la salida del concejal y si les afecta en su pacto de gobierno.

Reparto de concejales en Crevillent

Penalva es uno de los pocos alcaldes de Compromís al sur de la Comunidad Valenciana por Compromís, junto al de Daya Vieja, y lo es por un acuerdo a tres bandas con PSOE (que sumó cuatro concejales) y l'Esquerra (dos) que se sumaron a los cinco que obtuvo. La oposición está formada por el PP, la fuerza más votada, que tuvo 7, más dos de Ciudadanos y uno de Vox. En total, diez ediles.

El regidor ha añadido que Josep Candela "formará parte de la candidatura de Compromis las próximas elecciones y en el próximo gobierno tendrá (de ganar los comicios) competencias similares porque el trabajo bien hecho hay que refrendarlo cuatro años más"