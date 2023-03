La salida de Josep Candela del tripartito de Crevillent tras su expulsión de l'Esquerra está generando cierta tensión. La ejecutiva del PSOE, partido que forma parte del gobierno, ahora carga contra las declaraciones que ha hecho Candela para explicar su posición de abandonar su cargo a escasos dos meses de las elecciones. Y es que Compromís ha anunciado que "ficha" a quien ha ejercido hasta ahora como concejal de Fiestas y Seguridad Ciudadana y el alcalde incluso se comprometió a devolverle sus competencias si ganan las elecciones.

Críticas

Ahora los socialistas califican de "lamentables" las "palabras vacías" de Candela para responderles a su primer comunicado, y sostienen que únicamente pretende justificar una actitud "incomprensible" y una "falta de lealtad" con el que ha sido desde siempre su partido "tan solo por intereses personales".

Es más, desde la comisión ejecutiva del PSOE aseguran que no ha dejado el acta como decisión tomada por voluntad propia y recuerdan que el edil ha tomado la determinación después de que el partido al que representaba lo expulsase "para no entorpecer la gestión a pocos meses de legislatura".

Por otro lado entienden que "no cabe duda, que, como se ha dicho, fue una expulsión pactada, pues de hecho van a concurrir todos juntos de nuevo en la misma candidatura, y que la pretensión del regidor dimisionario, al que su partido no le pide el acta era la de continuar sus funciones de gobierno desde el grupo de los no adscritos. Esta era la postura de varios miembros del Gobierno Municipal pero no de los socialistas".

"Falta de respeto"

Reiteran que ha existido una "total falta de respeto y consideración" a una parte de los socios de gobierno, (PSOE) por haberse enterado por la prensa de los motivos de la dimisión, ya que entienden los socialistas que se podían haber expuesto los motivos en la reunión del gobierno que se celebró después de su rueda de prensa, explican, "o incluso, antes de la misma, y optó, por no tomar la palabra ni explicar absolutamente nada".

Pacto

Por otro lado desmienten desde el PSOE que el pacto de Compromís, L'Esquerra y Esquerra Unida sea visto con preocupación y nerviosismo para el partido, ya que ven desde la ejecutiva que esta confluencia de partidos de izquierdas es “muy positivo para la continuidad de un gobierno progresista en Crevillent, ya que no cabe duda de que de no haberse alcanzado dicho acuerdo podría complicarse una mayoría de izquierdas tras las próximas elecciones municipales".

Concluyen animando a Josep Candela "a que comience a trabajar en su nueva labor que tiene asignada en beneficio de todos los ciudadanos progresistas de Crevillent, y deje de seguir las consignas de nadie para atacar al PSOE, que desde luego no beneficia a nadie ni ahora ni en un futuro próximo".