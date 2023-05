Con solo 9 años, como monaguillo y al lado del párroco Don Antonio Borruel -el otrora presidente de la Federación de Semana Santa de Crevillent-, Mario Ruiz Igual comenzaba su andadura en las procesiones crevillentinas. Ahora, desde la noche de este jueves 11 de mayo, dirige los designios de la entidad cofradiera. Es su presidente, cargo en el que sustituye a José Antonio Maciá. Y lo hace tras jurar lealtad a los estatutos de la institución y con un firme propósito: "Nuestro principal objetivo será impulsar la Semana Santa de Crevillent fuera de nuestras fronteras. Pretendemos que nuestro pueblo figure como parada obligatoria en los mapas de viajeros. Buscamos que Crevillent, sea una luz en el camino de la Fe y la cultura. Pues no sólo somos una manifestación religiosa, somos costumbres, gastronomía, música…".

Mario Ruiz es cofrade, penitente y costalero en numerosas cofradías, desde La Convocatoria a la Hermandad del Cristo de la Victoria, pasando por el Cristo de Difuntos y Ánimas, Jesús Nazareno, la Samaritana, el Prendimiento o la Santa Cena. Ya colaboró con los presidentes Gaspar Lledó y Francisco Polo. Y ahora toma las riendas de una entidad que desea "guiar hacia el horizonte primigenio. Somos conscientes del esfuerzo y trabajo que hicieron nuestros predecesores con este mismo fin. Nosotros, llenos de entusiasmo y espíritu renovador, queremos ser puente entre y por las cofradías y hermandades".

Discurso

Ruiz Igual agradecía en primer lugar a las cofradías "la confianza que habéis depositado en mí. Es una responsabilidad encabezar este proyecto que, aunque no se ha materializado todavía, es fruto del trabajo y de las ideas de muchos de los que hoy estamos aquí y que me acompañarán en este camino, camino estimado para los próximos cuatro años". Proseguía en su discurso afirmando que "entre, porque queremos acercaros a través de los objetivos comunes, de aquellas ideas beneficiosas para todos, en conocimiento, en experiencia, o a través del ejemplo. Queremos que entre nosotros exista un feedback útil y dinámico. Por, pues pensamos que ese era el punto que querían alcanzar los promotores de esta institución; ser instrumento de trabajo para la mejora de la Semana Santa, en cualquiera de los ámbitos locales en los que aparezca, pero especialmente al lado de nuestra Iglesia, pues no tenemos sentido sin ella, porque nosotros también formamos parte de esta gran familia cristiana".

El presidente utilizó también el valencià en su discurso, anunciando un inminente cambio en el escudo de la Federación de Cofradías para acoger a todas las que están. Este logo "pretende ser símbolo de esa unidad que añoramos y perseguimos, que sea verdadera y un reflejo de la inclusión federativa con la inclusión de todas las cofradías y hermandades". Ruiz también destacó que "seremos cronistas de nuestra Semana Santa porque queremos exprimir los conocimientos de nuestros mayores, el legado histórico de nuestro pueblo. Queremos que nuestros hijos sepan de dónde vienen para saber donde quieren ir".

Consejo Rector

Su Consejo Rector estará formado por mucha gente joven y algunos más experimentados. En la vicepresidencia, Ramón Mas y J. Ramón Ortiz. En la secretaría María Puig y Ana María Nieves. En el área económica y administrativa Alfonso C. Cantó y Víctor Ferrández. En el archivo y redes sociales Antonio Aznar y David Alfonso. Para la crónica, Cristian Cortés y como director de la Revista, Vicente López. "Además, contaré con un grupo de colaboradores ilusionados en esta nueva andadura, que se acogerán al trabajo necesario, ordenado por comisiones", remarcaba el presidente.

Agradecido

En la parte final de su alocución, Ruiz Igual agradecía "a todos aquellos que hicieron este momento posible, especialmente a mis antecesores en el cargo: Vicente Martínez, Antonio Borruel, Gaspar Lledó, Salvador Aznar, Francisco Polo y José Antonio Maciá. Tengo la fortuna de poder decir que crecí en conocimiento y edad, al lado de algunos de ellos, honor que me hace afirmar que su trabajo quedará latente en nosotros y no dejaremos de avivar ese fuego. Os aseguro que el compromiso es firme y que nos esforzaremos para sacar siempre nuestra mejor versión. No quiero dejar de recordar a las Hermanas Carmelitas Misioneras Teresianas, ellas han sabido acogerme durante estos últimos años, mostrándome cuál debía de ser uno de los valores más importante en mi vida... como diría la Hermana Teresa Mira. “Hagamos siempre el bien a Todos”.

Proseguía con muestras de afecto: "También quiero agradecer a mi familia; a la de todos los que formaremos el Consejo Rector, pues creo que nuestro origen es muy parecido. A mis amigos, por ofrecerme muchas visiones de las dificultades, creando en mi, una intención permanente de mejora a través del cambio. A mis padres y hermanas, porque sin saberlo, me enseñaron a amar mi pueblo y me dieron unos valores, que hoy me definen. A mi mujer por su apoyo, por su freno, por su paciencia transmitida, por nuestro caótico orden, nuestro hogar. A mis hijas, porque trazaron en mi interior un sendero distinto para vivir la historia, otra manera de enseñársela y querer dejarles algo valioso para su futuro".

Despedida

Por último, Mario Ruiz realizó una petición a la asamblea de cofrades: "No me juzguéis si en algo fallo u os decepciono. Lucharé por empatizar con vosotros y buscaré una solución favorable para todos, lo haré por mi pueblo, al que tanto estimo, por la Semana Santa, pues es aquí donde queda la esencia de todo lo que amo y, disculparme, porque antepondré a Dios, por encima de todo".