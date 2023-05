Loreto Serrano se ha tomado el día libre después de la resaca electoral y que los santapoleros le hayan dado la mayoría absoluta. "No tengo queja de nada. Ha sido espectacular. Durante la campaña mucha gente se había acercado a decirme que íbamos a arrasar, pero una cosa son las palabras y otras las votaciones, pero estamos más que satisfechos". La cabeza de lista del Partido Popular de Santa Pola, que rescató la Alcaldía en 2019, tiene ahora 11 de los 21 ediles del plenario y aseguraba que buena parte del triunfo y con mayoría absoluta se debe a que durante estos cuatro años "creo que me he ganado a otros compañeros de partidos, he preferido hablar las cosas y así que no me votaran en contra".