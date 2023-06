«Llevo mucho tiempo en política, el nuevo grupo no tendrá tutelas y buscará otro liderazgo»

Está tranquilo. Muy tranquilo. Casi parece que hasta feliz de poder dejar la primera línea de la política y volver a las trincheras de su anterior vida. Volver al ser el funcionario anónimo que dejó de serlo hace dos décadas, convirtiéndose en una de las personas más críticas tanto con la gestión del entonces alcalde, César Augusto Asencio, como la que se realizaba en la Diputación Provincial por el Partido Popular. Cree que ha cumplido los objetivos de estos cuatro años y aunque le dé rabia ganar perdiendo, admite que su tiempo ha pasado y llega el de otra persona que lidere Compromís en Crevillent.

¿Por qué se va dos 24 horas después de los resultados municipales?

Mi primer objetivo era ser alcalde y no lo he sido. En mi partido todos sabían, porque lo había pactado, que de no ganar no iba a continuar por más tiempo. Han sido 16 años en política, haciendo oposición y siendo alcalde estos últimos cuatro años. Ha sido una derrota muy ajustada pero una derrota al fin y al cabo. Es razonable lo que he hecho porque llevo mucho tiempo en política y no aporto ya nada más. Hay que dejar paso a otras personas.

Futuro

¿Qué va a ocurrir a partir de ahora en Compromís per Crevillent?

Pues tendremos, porque no dejo Compromís pero sí la política pública, que comenzar con un nuevo grupo de personas que no tendrá tutelas para saber qué tiene que hacer y que tendrá al mismo tiempo que buscar el liderazgo en una nueva persona.

¿Ha sido muy cruel el resultado electoral si se tiene en cuenta la gestión que han realizado durante estos cuatro años?

Los resultados hay que aceptarlos, pero se va a dar en Crevillent una paradoja que no se da en muchas ciudades, como es el hecho de que los partidos que más votos han obtenido, como somos nosotros con Guanyar (una confluencia con l’Esquerra y Esquerra Republicana) más el PSOE, hayamos perdido frente a los que menos tenían, que eran PP y Vox. Gana una minoría de derechas frente a una mayoría progresista. Es difícil encontrar muchos más casos como este porque han sido (revisa unos apuntes) 7.310 votos que hemos obtenido nosotros contra los 7.165 de ellos. Se podría ver como un problema de legitimidad, pero así es la distribución de concejales que hace la ley d’Hont.

Vecinos de Crevillent

¿Qué le dice en estos momentos a los vecinos de Crevillent, tanto a los que les votaron como a los que no?

Siempre lo he dicho. Estoy muy agradecido al pueblo por la oportunidad que me ha dado, que era la de hacer las cosas de otra forma. Creo que en estos años, que han sido difíciles, se han logrado muchas cosas, en otras, claro está, nos ha faltado tiempo para mejorarlas. Estoy notando ahora el cariño de la gente, me voy a pasar una semana contestando a las muestras de cariño y aprecio que me están llegando.

¿Qué es lo que ha pesado para no repetir su partido en una Alcaldía que se había convertido en tan importante estratégicamente?

Hay cosas que no controlas. Hay una fotografía electoral, quizá nacional, de tendencia, más ideológica, con Vox. Tampoco contábamos con lo que le ha pasado al PSOE (Vox le arrebató el concejal en el último momento a los socialistas) porque no es habitual.

Compromís

¿Y qué le ha pasado a Compromís en la Comunitat Valenciana?

Creo que Compromís ha aguantado bien dentro de lo que no era una coyuntura favorable. Yo creo que lo que ha pasado tiene mucho más que ver con el debate estatal, con temas como lo de Bildu. También hemos tenido la salida de Mónica (Oltra) pero no es una debacle. Ha sido una coyuntura desfavorable que para nada resta las políticas que hemos hecho e impulsado. Era una ola que se veía venir.

¿Con qué se queda de estos cuatro años como alcalde de Crevillent?

Creo que le hemos dado mucha vida al pueblo. Recuerdo que cuando nos presentamos en 2019 nos decían que ni íbamos a durar seis meses. Nos trataban de bipartito y tripartito de forma peyorativa. Asumimos la Alcaldía en un momento muy complicado, que nadie se acuerda, con la pandemia y la DANA. Hemos tenido una alta responsabilidad y la necesidad de tomar decisiones que afectaban a la vida de las personas. Me tengo que ir contento por todas esas cosas pero tengo que aceptar, como todos, las reglas de la democracia y no voy a cuestionar la legitimidad democrática. Ya está. Se ha acabado.

¿Qué va a hacer a partir de ahora?

Volveré a mi trabajo como funcionario. Estos años han sido de un enorme sacrificio personal, pero no me voy de la política ni de Compromís, pero voy a estar en un segundo plano y ser un afiliado más. La política son ciclos y ahora les vuelve a tocar a ellos, al Partido Popular.