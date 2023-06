Repiten todos los concejales excepto Julio Baeza, por motivos profesionales, y habrá caras nuevas como Joaquín Lozano y Borja Merino. ¿Va a haber redistribución de áreas?

Sí, pero no podemos dar la información, lo estamos debatiendo y estoy meditando qué hacer. Joaquín y Borja son dos personas buenas que serán muy positivas, gente preparada con capacidad, muy ilusionados con el pueblo. Se va a reforzar Gran Alacant porque es un lugar por el que tenemos que apostar ya que el desarrollo allí es elevado, hay que dar servicios. Habrá dos concejales trabajando ambos por Gran Alacant, se repartirá por áreas y coordinarán con el resto de concejales.

¿Contenta con el trabajo de su actual equipo?

Cuando me puse a decidir la lista me planteé si tenía o no que cambiar a personas y dentro de la legislatura tan complicada que hemos tenido todos han respondido, han estado ahí, era gente con experiencia y han estado trabajando y apoyando a esta alcaldía y se merecían salir, opté por otra oportunidad para poder tenerlos en mi equipo.

Este último mandato destacaba por la juventud. ¿Han cogido tablas?

Lo que más he primado es el esfuerzo, el trabajo, las ganas de trabajar por el pueblo y la ilusión, y ahora hay más ilusión por acabar proyectos que se están ejecutando y poder ejecutar nuevos, sin esa presión de situaciones judiciales que nos hemos encontrado.

¿Habrá alguna concejalía nueva?

Protección animal, va a ser lo mismo que se hacía pero con un nombre específico porque la nueva ley lo obliga.

¿Cuáles son los primeros pasos que dará tras la investidura?

Como vamos a seguir no he dejado de trabajar, ahora también existe un pequeño problema, y es que las consellerias y diputaciones no están constituidas, he seguido trabajando, por lo que hasta que no estén en marcha no puedo hacer mucho más.

¿Ha sido un mandato difícil al no tener la mayoría absoluta?

Ha sido un mandato muy difícil por todos los acontecimientos, por el problema de la sentencia de los siete millones y medio, pagos de Cruz Roja, Urbaser y volumen de deudas importante, la desestructuración del ayuntamiento... que vamos a seguir apostando por resolver. En la nueva legislación laboral para ayuntamientos también ha sido un problema importante, y luego hemos tenido el Gloria, la Dana, la pandemia, son acontecimientos que no estábamos acostumbrados y hemos tenido que lidiar con ellos, espero que esta legislatura sea más tranquila para trabajar con más sosiego, la gente tiene experiencia. La lista anterior primaba experiencia con juventud, era gente preparada que ha tenido facilidad para adaptarse a la administración pública y éramos un equipo compacto, eso es muy importante, trabajar en equipo, no por los intereses partidistas como ocurrió en la legislatura del 2015 al 2019, y se ha demostrado. Quedan muchas cosas por hacer porque el pueblo está vivo.

¿Le ha puesto muchas trabas la oposición?

Sí, concretamente PSOE y Compromís, más PSOE, que están con denuncias y escritos constantes, más de 2.500 escritos hemos respondido estos cuatro años, y además de eso denuncias en Transparencia, en el Síndic, Antifraud... sin parar y estamos tranquilos porque si no ha salido nada no es porque estemos fiscalizados si no porque no hay nada.

¿Será su último gobierno?

En un principio mi objetivo cuando acabe legislatura es dejar pasar a gente joven para que desarrolle sus proyectos, es mi planteamiento a fecha de hoy, la gente está ya preparada.

Hace días dijo que le quitaba el sueño la vivienda. ¿Cuál es el principal problema?

Los bancos que tenían vivienda de alquiler no están renovando contratos y echan a la gente a la calle. Los contratos, por ser municipio turístico, son muy caros, en verano también se alquilan prácticamente todos los pisos y la gente en la calle con bebés y niños, no tenemos qué hacer con ellos, y nos genera un problema bastante importante porque no sabes cómo llevarles ni atenderlos. Se necesitan medidas urgentes y estudiamos posibilidades pero el ayuntamiento no tiene parque de vivienda, estamos con los técnicos y políticos trabajando. Luego las casas del Calvario y Felipe II también necesitan adecuarse porque allí viven familias muy humildes.

¿En qué le beneficiará que gobierne el PP en la Generalitat?

Estando en la Diputación mi signo político he tenido gestión directa para hablar con el presidente y diputados, y hemos obtenido financiación de casi 10 millones de euros mientras que las subvenciones de la conselleria son justas, si que siendo justa gracias a la gestión del concejal de Medio Ambiente tuvimos subvención para eliminar el problema de los ecoparques, y para mi es un éxito medioambientalmente hablando.

¿Qué proyectos le ha prometido Mazón?

A Carlos Mazón le voy a pedir muchas cosas, una de ellas y para el sector pesquero es que haya figura de director general para tener una persona entendida que haga de línea directa para resolver problemas. Luego, el equipo de gobierno actual se ha comprometido a cambiar las canalizaciones de la Epsar, porque tenemos colectores de saneamiento por la sierra estropeados. Voy a ser pesada, me voy a pasar el día pidiendo citas con todos los conselleres y directores generales.

¿Le han propuesto algún cargo en la Diputación?

No, me gustaría, pero el partido es el que decide, estoy a disposición de mi partido.