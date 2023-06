El alcalde en funciones de Crevillent, José Manuel Penalva, espera que en esta nueva etapa para el municipio con PP y Vox gobernando "se continúe adoptando el respeto y la cortesía". El hasta ahora regidor señala que ya se ha realizado el traspaso de poderes con toda la información de proyectos y asuntos pendientes para el nuevo gobierno.

Penalva solicitó hace varias semanas los informes a los distintos departamentos y concejalías para que pudiese realizarse este proceso de forma “ejemplar y con total normalidad". Asegura que cuando él fue invetido y se configuró el "Govern del Canvi", el anterior equipo de Gobierno del PP, liderado por César Augusto, no trasladó información alguna al nuevo ejecutivo, "ni se realizó traspaso de poderes alguno, a excepción de alguna anotación de la concejalía que ostentaba la entonces edil Laura Gomis".

“Por encima de todos los que ostentamos temporalmente un cargo público está la institución, en este caso una tan importante y especial como es el Ayuntamiento, que resulta ser la más próxima a la ciudadanía, por ello se espera que en próximos cambios de Corporación se realicen este tipo de encuentros para el traspaso de poderes con absoluta normalidad” añade Penalva.

Saneadas

El regidor en funciones relata que ha tenido el gran honor de dirigir la administración estos cuatro años y asegura que "pese a una legislatura complicada y difícil, se dejan unas cuentas totalmente saneadas y tramitados muchos proyectos".

Explica que quedan en las arcas municipales más de 15 millones de euros, según el arqueo realizado por la tesorería . De igual forma, sostiene que en estos cuatro años se ha saldado la liquidación con superávit y se ha reinvertido en infraestructuras y servicios municipales. "Cuentas que han servido para financiar muchos proyectos y revitalizar el municipio y ayudar con más de 2 millones de euros a pequeñas empresas, autónomos y profesionales y contratar a más 300 personas desempleadas”, afirma el alcalde de Compromís cuando apenas quedan unas horas para la investidura de Lourdes Aznar (PP).

Inversiones

De igual forma, sostiene que hay más de 8,5 millones de euros en inversiones que ya están en marcha, unas ejecutándose y otras en proceso de contratación como el Complejo de Piscinas Municipales de verano para el ocio y actividades deportivas; el proyecto Museográfico en el Museo Arqueológico y la Casa-Museo del Parc Nou; las obras de reparación y estabilización estructural de la Casa-Cueva del Parc Nou; la urbanización de la Plaza del Teatro Chapí; la primera fase de la adecuación de la Escuela Teatro Chapí como teatro polivalente; la reforma del CRIS y de la Oficina de Turismo; el Skatepark en el Félix Candela así como actuaciones en los polígonos FAIMA y Crevillent Industrial, con una inversión de más de medio millón de euros.

De igual forma, sostiene que también se ha desarrollado el proyecto del Colector en San Felipe de Neri así como la implantación de césped artificial en el pabellón Enrique Miralles.

Edificant

También está tramitándose por parte de los servicios técnicos municipales el Plan Edificant para la reforma y la ejecución de mejoras en prácticamente todos los centros educativos de la localidad, destacando la adecuación de aulas de infantil, del gimnasio, comedor y de la accesibilidad en el CEIP Párroco Francisco Mas, del nuevo gimnasio en Escoles Noves, y en el Miguel Hernández, además de más aulas de Educación Infantil, un Plan Edificant que supondrá una inversión de más de 8 millones de euros por parte de la Conselleria de Cultura.

Además, está financiada con más de 300 mil euros la reparación y construcción de dos colectores en Gutiérrez de Cardenas, en San Felipe Neri.

Por otro lado, próximamente comenzarán las obras de asfaltados en vías públicas en las calles Font, Salitre y Bolivia. De la misma manera, se queda financiada la cámara de captación y adecuación de salida del Colector General de Pluviales de la Rambla que estaba dando problemas, con 200 mil euros.

También, a través de Vega Renhace, en la Pedanía de Rincón de los Pablos, la Fase I y el Plan Director frente a inundaciones y drenaje sostenible para Crevillent por un importe de 450 mil euros.

Empleo

Por otro lado, indica que también ha quedado financiado a través del presupuesto la adquisición de nuevos vehículos para Protección civil. Al igual destaca que que está en marcha el proceso de contratación de 25 desempleados en dos programas de empleo de LABORA, EMPUJU y EXPLUS, que se están totalmente financiados.

Como se pueden ver, son temas pendientes y se dispone de un presupuesto con las modificaciones oportunas en el que va a permitir a la próxima Corporación seguir trabajando para mejorar nuestro municipio.

Por último, José Manuel ha querido despedirse dando las gracias a todas las empleadas y empleados públicos que han trabajado duro en esta legislatura y que para él tienen un verdadero compromiso con este pueblo y son la gran mayoría.

En sus propias palabras, “quiero dar las gracias especialmente al pueblo de Crevillent, que me ha dado la oportunidad de haber sido su Alcalde y, cómo no, a todos aquellos que han apoyado mi candidatura en estas elecciones pasadas, que si bien ha supuesto ser la candidatura más votada no ha sido suficiente para retener el Gobierno y la Alcaldía”.

Oposición

Asimismo, está convencido de que los que se quedan harán una gran oposición, comola que se merece nuestro pueblo, puesto que ya han demostrado experiencia en el gobierno, trabajando para todos y todas.

“Al futuro gobierno, le pido que piense en primer lugar que la mayoría del pueblo decidió continuar el proyecto político de cambio del gobierno que he presidido durante cuatro años, obteniendo la mayoría progresistas más votos que la derecha y la extrema derecha juntos y que solo una ley electoral no ha hecho posible ese cambio en la distribución de concejalías. Únicamente si saben entender esto, cumplirán con el mandato de la mayoría” ha añadido.

Por último, no ha dejado escapar esta ocasión para asegurar que la nueva Corporación va a heredar unas cuentas y unas inversiones financiadas que les permitirá trabajar sin sobresaltos y con tranquilidad. Además, les desea mucha suerte y el menor de los errores posibles, porque todos y todas tenemos. También espera que no tengan nunca que sufrir situaciones excepcionales como una pandemia o una Dana, y que, en sus palabras “la legislatura sea lo más tranquila posible y que los nubarrones de la guerra de Ucrania y en otros pueblos del planeta se aclaren y vuelva la paz y la prosperidad independientemente del lugar de nacimiento y del color de la piel”.