Recitando el "Hagamos un trato" de Mario Benedetti y leyendo versos suyos sobre Santa Pola Loreto Serrano ha celebrado este sábado que vuelve a ser la alcaldesa de la villa marinera. No había dudas de que su posición peligrase en el último momento en el recuento de papeletas porque la mayoría absoluta ya le dio la tranquilidad suficiente como para ir al pleno de investidura en clara calidad de regidora. Incluso, y a modo de chanza, se escuchaba que podría haber un posible 'sorpasso' cuando se leía en alto el nombre de contrincantes políticas como la socialista Yolanda Seva.

Si bien, este acto ha sido muy diferente a los plenos habituales. No había tensión, la relajación era máxima y las felicitaciones han brotado continuamente. Serrano se ha llevado besos y abrazos no sólo de su bancada si no de todos los integrantes de la oposición, a pesar de los tiras y aflojas durante el año.

La sesión ha estado marcada por la incorporación de nuevos concejales a la vida política como Joaquín Lozano y Borja Merino, que estarán en el gobierno, así como los nuevos ediles de Vox. Unos han jurado por Santa Pola y por Gran Alacant, como Óscar Valenzuela, que ha velado este último mandato por el barrio santapolero. También había quien no estaba muy cómodo prometiendo por el Rey y lo ha hecho esbozando una sonrisa como el edil de Més, Esteve Ruiz, que se incorpora a la corporación.

Público

Entre los asistentes había sobre todo familiares y amigos de los concejales, aunque entre las filas también estaba el exalcalde, Pascual Orts o el exedil Julio Baeza, el único de los populares que no repite por cuestiones profesionales. Tras coger la vara de mando la alcaldesa se ha fundido en un abrazo con sus padres e hijos. A las puertas del Ayuntamiento también se ha instalado una pantalla gigante para seguir el acontecimiento.

Antes de leer su discurso los portavoces de los distintos grupos han querido intervenir. La exalcaldesa Yolanda Seva (PSOE) ha sido la primera en tomar la palabra para destacar que liderarán la oposición "de forma responsable y propositiva sin dejar de fiscalizar". Ha hablado durante varios minutos pero cuando ha empezado a enumerar proyectos que están en trámite para alabar la gestión de su partido en el Consell y los ministerios el público ha empezado a levantar la voz, por lo que la alcaldesa ha tenido que llamar al orden.

La portavoz de Vox, Mireia Moya, ha señalado que no se quedarán de brazos cruzados en caso de que haya decisiones que no compartan con el gobierno, mientras que Anna Antón, portavoz de Més Santa Pola, ha reiterado que su papel en la oposición será tratar de aportar constructivamente.

Discurso

Loreto Serrano ha enarbolado un discurso directo a la ciudadanía, y más que vender proyectos o actuaciones que están desarrollándose ha querido destacar que los cuatro pilares para "cimentar una casa sólida" son la "confianza, responsabilidad, amor y futuro", y que esos son los cuatro anclajes que definen al equipo de gobierno. Durante minutos los ha ido desgranando.

Por ello abogó porque no se respire recelo ni desconfianza "porque entonces la casa dejará de ser un hogar y se convierte en un lugar hostil que ciega la felicidad y debilita y entorpece el futuro".

Ha destacado que en estos cuatro año han pasado "situaciones impensables que han dificultado el sendero; pero no hay nada que no se pueda sortear y salvar" elogiando la labor de sus concejales.

Al hilo, ha incidido en que se han iniciado numeroso proyectos y que ahora " toca acabar los bocetos y disfrutarlos". "Tenemos un pueblo que nunca defrauda: su belleza por sí misma sorprende, igual que emocionan sus gentes con su afán emprendedor, nuestra cualidad hospitalaria posee también esa capacidad sorpresiva, igual que lo hacen nuestra gastronomía, la actitud deportiva nos emociona la sangre, y el empeño de ser marinero siempre es un factor sorpresa. Sobre todas estas cualidades extraordinarias iremos pavimentando la tierra del camino".