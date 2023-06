"El Partido Popular y Vox, socios del actual gobierno de Crevillent, han comenzado una campaña intensiva de desprestigio del trabajo y de los logros del anterior gobierno municipal en el que los socialistas eran parte imprescindible, difundiendo una serie de falsedades para confundir al ciudadano atribuyéndose méritos que no le corresponden, solicitando reformas ya previstas o apuntalando aun más si cabe que no tienen el más mínimo interés en la apertura del Teatro Chapí y volcando la culpa al anterior gobierno", así comienza un duro escrito del grupo socialista, que encabeza Manuel Penava, tras las declaraciones de la regidora, Lourdes Aznar, quien aseguró que faltan 2,8 millones para equipar el Teatro Chapí, añadiendo que las instalaciones se enfrentan a "graves problemas administrativos". También critican los socialistas las declaraciones de la regidora tras visitar el Parc Nou.

Según los socialistas, la campaña de la regidora "comenzó el pasado jueves con una visita en manada al Parc Nou para poner de manifiesto no solo lo que todo el mundo ya sabe sino para ordenar el estudio de dotar de zonas de sombra, cuando ya estaba previsto en el segunda fase del proyecto de reforma del parque". Es evidente, manifiesta el portavoz del grupo municipal socialista Manuel Penalva Alarcón, que "cuando llueve hay movimiento de tierra y más en zonas con inclinaciones como es el parque, algo que sucede en muchos lugares del Crevillent. Es evidente que hay actos vandálicos, como los ha habido siempre y como lamentablemente siempre los habrá, pero para eso están los responsables políticos, para solucionar los problemas del día a día".

Parc Nou

El gobierno PP-Vox, continua Penalva, después de 24 años sin llevar a cabo ninguna reforma del Parc Nou que dejaron prácticamente en estado de abandono, y que fuimos los socialistas y sus socios de gobierno quienes abordamos una reforma integral, a falta de una segunda fase, tienen la desfachatez de reclamar semejantes nimiedades que son propias de las labores de mantenimiento de cualquier instalación municipal, o de actuaciones, ya previstas por nosotros, como las de dotar de mayores zonas de sombra.

"Ahora, el colmo de la desfachatez y de la mentira a los ciudadanos/as es atribuirse falsamente la apertura al tráfico de la calle Gabriel Miró", incide Manuel Penalva. "En primer lugar la calle no estaba cortada durante largos meses, lo estaba desde marzo y por motivos exclusivamente de seguridad para las personas. Fuimos un gobierno responsable en la protección de las personas y en el cumplimiento de las normas, y en la apertura al tráfico no es para nada gracias al actual gobierno de PP-Vox. En segundo lugar, esa apertura al tráfico tenía que haberse producido pocos días después del apuntalamiento del edificio a mayor altura, solo se necesitaba una certificación de la empresa que garantizara la seguridad pública, certificación que se remitió con deficiencias y que fueron requeridas de subsanación por los técnicos municipales. Esta certificación, que era necesaria para poder abrir el tráfico de la calle Gabriel Miró, se remite de forma correcta con el actual gobierno, lo que motiva la apertura de la calle. El gobierno PP-Vox no han hecho la más mínima actuación ni gestión en este asunto, pero se atribuyen méritos que con le corresponden", finaliza Manuel Penalva.

Teatro Chapí

Explican los socialistas que, "como ya conocímos durante la campaña electoral pasada el actual gobierno municipal PP-Vox no tienen interés alguno en el Teatro Chapí, seguramente por la vergüenza que les produce haber tenido un cartel anunciador de la próxima construcción de una “Escuela Teatro” durante más de una década, construcción que jamás abordó ningún gobierno del PP, ni en la Generalitat con Camps y Fabra ni en Crevillent con Cesar Asencio. Tuvo que ser el gobierno del Botanic con el socialista Ximo Puig a la cabeza y el anterior gobierno municipal, también con presencia socialista, quienes desbloquearan el tema del teatro cuyo edificio está a la vista de todos. Antes, con el Partido Popular, solo había un cartel desgastado y un solar lleno de maleza, afirma Manuel Penalva.

Y ahora, continúa Penalva, como ya hicieron en campaña, se atreven a poner de manifiesto que existen problemas administrativos y jurídicos que impiden la apertura inmediata. Pero en la resolución de esos problemas ya estábamos trabajando en el anterior “govern del canvi”, y le tenemos que recordar al Partido Popular que la mayor parte de esos problemas vienen provocados por la tramitación de ese expediente como “escuela teatro” y atribuirle la construcción de la obra a una empresa pública como Ciegsa que fue creada por el PP valenciano para la construcción de colegios y que terminó envuelta en escándalos de corrupción como el anterior gobierno autonómico del PP. Estos datos no se ponen en conocimiento de la ciudadanía por el actual gobierno municipal, no les interesa, solo les interesa la desinformación y la atribución de culpas al anterior gobierno que es el único que ha tenido interés por construir un teatro en Crevillent.

Obelisco de la rambla

"Y nos salen también que el ayuntamiento tiene que invertir 2'8 millones de euros para equipar y poner en funcionamiento el teatro, sin informar que la Generalitat ya ha invertido cerca de 6 millones de euros en el teatro, algo que el PP jamás hizo por Crevillent, y tampoco recuerdan que un gobierno del PP en el ayuntamiento se gastó 600.000 euros en una actuación inútil a las espaldas del teatro, como es el obelisco de la rambla. Todo ello demuestra que el PP y Vox no les importa tener un teatro cuanto antes, nos tuvieron esperando más de una década con un cartel envejecido, y nos preguntamos desde el grupo municipal socialista, nos van a poner otro cartel durante otra década más".