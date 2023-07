Sin ventilación, ni ventanas ni tampoco aire acondicionado para soportar las altas temperaturas veraniegas. De esta manera se encuentran los vestuarios en los que los agentes de la Guardia Civil de Santa Pola tienen que cambiarse de vestimenta. Así lo ha denunciado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Alicante, que pide a las tanto al Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante como al Subdelegado del Gobierno en la Provincia, Carlos Sánchez, que ponga solución a las muchas deficiencias que tienen cuarteles como el de la villa marinera.

La AUGC ha querido dar a conocer las carencias que sufren los guardias civiles y "las penosas condiciones", asegura, que deben soportar algunos agentes en la provincia de Alicante. No es la primera vez que esta asociación denuncia públicamente la falta de medios y las malas condiciones en las que deben prestar servicio los agentes de la Benemérita, "pero, por desgracia, nos vemos en la obligación de volver a insistir", lamenta.

En este caso se trata de las que aseguran son "lamentables" condiciones que se ven obligados a soportar los agentes que prestan servicio en la Santa Pola. Los agentes, como en cualquier empresa donde coincidan gran número de trabajadores, tienen que cambiarse de vestimenta para iniciar o finalizar su servicio diario y debería proporcionarse un lugar adecuado para ello, así como dotar de taquillas a tal efecto y mantener la limpieza adecuada de las instalaciones.

Pero, según la Asociación Unificada de Guardias Civiles, esto no sucede así en el cuartel de Santa Pola, ya que los agentes solo disponen de unas cuantas taquillas insuficientes para toda la plantilla de Guardias Civiles que prestan servicio en la localidad.

En el sótano

No solo esto, la zona en la que se cambian los agentes está en unas dependencias que, denuncia la asociación de Guardias Civiles, son "totalmente inadecuadas" ya que se encuentran ubicadas en el sótano y carecen de ventilación, no hay ventanas, ni tampoco aire acondicionado para soportar las altas temperaturas veraniegas que se producen en la costa alicantina. De hecho, tampoco tienen ningún tipo de calefacción para el invierno excepto un radiador que en su día llevó desde su domicilio uno de los usuarios, y no hay calentador de agua.

Solo hay una ducha, un wc y un lavabo, pero no hay agua corriente. Además, se da una situación también, cuanto menos, anómala. La luz se enciende y se apaga continuamente "como si de una discoteca se tratase", critican desde AUGC, o se apaga con temporizador y no es posible dejarla fija.

Suciedad

Desde el inicio de la pandemia del Covid-19 se habilitó una residencia de las existentes en el acuartelamiento para instalar allí otra parte del vestuario, pero actualmente se encuentra en pésimas condiciones higiénicas, denuncian, ya que no se realiza limpieza por parte de la empresa que se ocupa de esta tarea en el cuartel y la suciedad se acumula en su interior. Esta zona tampoco dispone de luz ni agua corriente y tan solo tiene unas pocas taquillas o armarios. El espacio para cambiarse los agentes, critica la AUGC, es "deplorable, muy reducido y estrecho".

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles señalan que de esta "vergonzosa" situación ya deberían tener conocimiento los superiores y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Comandancia, ya que fue denunciada por AUGC hace cinco años. Sin embargo, lamentan que, desde entonces, no solo no se hayan solucionado las graves anomalías que sufren los agentes "sino que han empeorado".

Indignación

Por otro lado, desde AUGC indican que, para mayor indignación de los agentes que prestan servicio en la provincia de Alicante y en otros acuartelamientos de la Comandancia, hay numerosas carencias de medios, y se dan situaciones rocambolescas por ello. Así, por ejemplo, explican en un comunicado que, con la recién incorporación de nuevos agentes y en aquellos en donde nunca había llegado una agente femenina, se ordena hacer turnos para cambiarse para no coincidir hombres y mujeres al mismo tiempo o bien la fémina deba cambiarse en un aseo. O que, debido a la falta de taquillas, se ordene que algún agente haga entrega de ella para dársela a otro, para devolvérsela meses después si existe disponibilidad y se le vuelva a retirar de nuevo, y así sucesivamente.

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Alicante recuerdan los responsables políticos y militares de esas instalaciones que los guardias civiles "deben tener acceso a unas dependencias dignas y en condiciones higiénicas y de seguridad" y así lo recogen distintas normativas.

Desde AUGC Alicante santo tanto al Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante como al Subdelegado del Gobierno que pongan solución a todas estas irregularidades y, de paso, con el fin de evitar una avalancha de quejas de otros vestuarios en otros acuartelamientos, les instan a que se informen con inmediatez del estado de salubridad e higiene en el que se encuentran y pongan fin a las carencias que sufren los guardias civiles.

AUGC es la decana de las asociaciones profesionales. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la Democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos.