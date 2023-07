El equipo de gobierno de Santa Pola da marcha atrás y los concejales cobrarán lo mismo por asistencias a plenos y comisiones que en el mandato del 2015 al 2019. La alcaldesa, Loreto Serrano, convocó hoy al mediodía de urgencia un segundo pleno extraordinario para aprobar esta modificación, todo con el ánimo de que se atajen las críticas que se han vertido sobre ella sobre si ejerce como alcaldesa para lucrarse, como denunciaron desde Més hace unos días.

La primera edil ha asegurado en todo momento que no ha venido al Ayuntamiento a "ganar dinero" y ha reconocido que está cansada de que la pongan en evidencia, en referencia a las críticas de la oposición que equiparaban que su sueldo sumando lo que cobraría de la Diputación y con las asistencias estaría próximo al del presidente del Gobierno. En este sentido Serrano ha reprobado que se hable de su futura función en el órgano provincial cuando todavía no sabe si percibirá una dedicación exclusiva, ha explicado.

Cambio de cuantías

Hace días los socialistas reprocharon que la alcaldesa percibiría 500 euros por pleno, 400 por cada junta de gobierno (de cuatro a cinco de cada mes) y 200 euros por cada comisión informativa (cuatro como mínimo). Si bien, con el reajuste que se ha aprobado,y con el que se vuelve a la situación que había, la alcaldesa cobraría por pleno 271 euros, cada concejal portavoz 230 euros, y cada concejal raso 184 euros. Por cada junta de gobierno el presidente cobrará 200 euros, cada miembro de la junta de gobierno 160 euros y por cada comisión informativa o junta de portavoces el presidente cobrará 100 euros y cada miembro 75 euros.

Asesores

En el primer pleno, que tuvo algunos momentos broncos particularmente entre la alcaldesa y el edil de Més, Esteve Ruiz, al que acusó de verter mentiras sobre ella, el ejecutivo local aprobó que de los siete asesores que se pueden repartir de cinco a seis serán para el equipo de gobierno y uno para el PSOE, mientras que Vox y Més Santa Pola no tendrán.

La decisión del equipo de gobierno ha sentado como un jarro de agua fría a los tres partidos de la oposición, en particular a los que se quedan sin personas de confianza. Anna Antón, portavoz de Més, ha llegado a reprochar que este movimiento es "anticonstitucional y discriminatorio", y ha planteado que van a luchar hasta el final a través de un recurso o incluso ante los tribunales para lograr tener personal eventual.

Sin embargo Mireia Moya, portavoz de Vox, señalaba que se trata de una decisión "legal y legítima" pero critican que pese a haber crecido en un concejal para este mandato van a tener una merma de recursos humanos "y tendremos que acogernos a todas las herramientas para pelear por ese personal eventual". Han señalado que se ha planteado la opción de que cada uno de los dos grupos cuente con una persona de confianza a media jornada, propuesta que no se ha tenido en cuenta al final.

Yolanda Seva, portavoz del PSOE, cuyo grupo se ha abstenido, ha calificado la situación de "inédita" porque aseguraban que nunca antes se había eliminado a los secretarios de grupo. Si bien, la propia alcaldesa ha acusado al resto de grupos de mentir y contar la historia que más les interesaba y ha respondido a Més que hay municipios gobernados por PSOE y Compromís como Guardamar donde el PP no ha tenido asesores.

Respuesta

Es más, ha cargado contra la situación que vivieron cuando el PP estaba en la oposición desde el 2015 al 2019 y cuando ella misma era personal de confianza: "éramos diez personas en un despacho, pedimos estudio de prevención de riesgos laborales y nos dijo que cumplimos la prevención en un espacio para diez que es más pequeño que el que tienen ustedes (refieriéndose al PSOE), tres mesas y tres ordenadores, dos los puso el PP y uno nos lo dio el equipo de gobierno, se nos olvidan las cositas de lo que hacemos. Los hechos reales son los que son, no los transformemos", ha denunciado.

José Pedro Martinez, portavoz del equipo de gobierno, ha reprobado a Antón que diga abiertamente que se están incumpliendo la Constitución Española y lo tilda de "muy osado". Asegura que hay un informe de legalidad que permite que haya grupos que no tengan asesores y ha destacado que las personas de confianza tienen que estar para "ayudar al equipo de gobierno a trabajar no para que ustedes tengan un secretario que no entiendo para qué si la oposición la trienen que hacer ustedes y no los secretarios de grupo", le ha respondido el titular de Hacienda a la portavoz de Més.