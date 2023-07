En una encrucijada en el Ayuntamiento de Crevillent. El pago de las horas extra de la Policía Local ha llevado a gobierno y oposición esta semana a reprocharse problemas de gestión. Esta semana en el pleno quedó en el aire la aprobación de una modificación de crédito para incorporar una partida con la que cubrir servicios extraordinarios hasta finales de año, precisamente cuando se necesita un refuerzo en seguridad durante las fiestas patronales a la vuelta del verano.

Desde el equipo de gobierno critican que el anterior ejecutivo local (PSOE, Compromís y l'Esquerrra) presupuestó sólo con 190.000 euros para cubrir a la plantilla cuando en 2022 gastaron más de 310.000 euros, según trasladan desde el ejecitovp. Señala que hubo una falta de previsión económica porque además se realizaron numerosos eventos en los cinco primeros meses del año que se traduce en un desfase de más de 120.000 euros en las cuentas e informes en contra de los técnicos de los departamentos de Intervención y Personal del Ayuntamiento para aprobar el gasto extraordinario.

Facturas

De igual modo, el nuevo gobierno municipal asegura que ha encontrado facturas de compras hechas por la anterior concejalía de Policía sin crédito y sin contrato como es el caso de la uniformidad de los agentes, que se estaba realizando sin contrato, "algo que pone de manifiesto la mala gestión del anterior concejal", reprueban.

Desde el ejecutivo critican que Acord Per Guanyar, formación en la que está el ex edil de Policía Josep Candela, no votó a favor del punto y tuvo que quedarse en la mesa. "Y esta rresponsabilidad de los anteriores gestores provoca una situación nunca vista, no teniendo suficiente dinero en el presupuesto para terminar el año".

La edil de Policía, María Gema Escolano, afirma que “la situación que heredamos es muy grave ya que vienen meses de muchos eventos y de máxima intensidad y nos encontramos con que en fechas próximas no se podrán autorizar horas extra a nuestra Policía Local ya que con la situación actual el crédito se agotará en un par de meses”.

Respuesta de la oposición

Si bien, desde Guanyar también han cargado contra las decisiones del gobierno de PP y Vox. Josep Candela, ex edil de Policía, critica que se criminalice la partida. Sostienen que la propia alcaldesa, Lourdes Aznar, advirtió en la comisión y en las reuniones previas de la posibilidad de que se aprobara el punto solo con el voto favorable de la oposición, "dejando entrever que no compartía esta partida a diferencia de todas las otras, un posicionamiento que en todo momento se le advirtió que era una irresponsabilidad y un sinsentido".

Desde Acord per Guanyar afirman que siempre se han mostrado favorables a aprobar conjuntamente con el gobierno "tanto esta modificación como todas las que sean lógicas y buenas para el municipio pero que el gobierno debe aprender a asumir sus responsabilidades en lugar de depender de la oposición".

"Jugar con la seguridad"

Critican que el hecho de no salir adelante esta aprobación es "jugar" con la seguridad del municipio. "¿Por qué han aprobado todas las partidas que se le han dejado preparadas, desde obras a fiestas, pero han hecho una excepción con las referentes en las horas extra de la Policía Local".

Refiere que "no solo es una irresponsabilidad que deja en el aire la planificación anual que ya se tenía sino también una contradicción que deja entender una manera muy infantil de gestionar solo para querer hacer un pulso a la oposición o para querer construir un relato irreal de que falta dinero cuando se les ha dejado remanente de sobra para cubrir estas horas y todas las que se han aprobado hasta ahora"

"Crear ilusiones"

Acusan a la primera edil de "crear una ilusión de caos que no existe y le convendría asumir que ya no es una funcionaria que se dedica a hacer informes, sino que de sus decisiones dependen las circunstancias de todos los vecinos y vecinas de Crevillent”, manifiesta Josep Candela.

Apuntan desde la coalición que la modificación a que se hace referencia es la del segundo semestre de horas extra. Explican que esta modificación siempre se ha aprobado alrededor del verano por todos los gobiernos. "Una acumulación de crédito que se aplica de las mismas partidas de personal que ya están previstas no cubrirse desde principio de año. De esta manera el presupuesto anual queda liberado el primer semestre del curso presupuestario y no supone ningún gasto extraordinario puesto que son dinero que proviene de las plazas que están en la RPT pero no están cubiertas.