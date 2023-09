Reflotar la piscina cubierta de Santa Pola supondrá que el Ayuntamiento tendrá que asumir una renovación casi por completo de toda la instalación. Un informe encargado a un estudio de arquitectura por el equipo de gobierno en abril, un mes antes de las elecciones municipales, refleja que la red eléctrica está en un estado ruinoso e inservible por los actos vandálicos tras abandonarse las obras en 2009 cuando estaban ya al 80% de ejecución.

El documento también refleja que toda la red de electrónica, sonido y climatización también se encuentran en mal estado mientras que al haber pasado casi dos décadas desde que se quedó paralizado este complejo también sugieren los técnicos retirar las calderas. El estudio recomienda cambiar los paneles solares térmicos que se instalaron, que se vandalizaron y están degradados, por placas fotovoltaicas que podrían asumir la mitad del consumo total, para que el futuro proyecto esté actualizado a las nuevas normas de eficiencia energética.

Limpieza

En mayo las brigadas municipales de limpieza, a través de un contrato menor, limpiaron las instalaciones como paso previo a la redacción de rehabilitación del enclave. El espacio se encontraba repleto de tubos eléctricos tirados por el suelo, cajas, cartones, material de obra que seguía sin retirar, maleza y un sinfín de elementos que sólo denotaban que de la ansiada piscina sólo queda en condiciones, al menos aparentemente si no hay informes en contra, el esqueleto del inmueble.

El vandalismo y el paso del tiempo han dado como fruto unas instalaciones que nadie nunca aprovechó y que en casi tres lustros sólo han dejado una mala estampa para la zona. La infraestructura pasó a ser municipal en el primer trimestre de este 2023 tras abonar el Ayuntamiento más de 1,5 millones que exigía el Tribunal Superior de Justicia por la liquidación de la obra. Así acabó un pleito judicial que ha dado muchos quebraderos de cabeza a las distintas corporaciones.

Inversión

Apenas meses después el ejecutivo local (PP) estimó en 3,8 millones poner en valor el inmueble y que antes e acabar el año se sacaría a licitación para una primera fase de los trabajos porque en las cuentas municipales habría disponibilidad económica. Ya entonces se anunció que la idea es que la administración local ejecute las obras y después pueda ser una empresa la que gestione el enclave en el que se pretende instalar alojamiento para deportistas, spa, dos piscinas cubiertas y zona de aguas.

Si bien, este último informe técnico encargado al estudio FR Ingeniería y arquitectura radiografía el estado de las instalaciones, lo que arroja luz como primer paso para saber exactamente qué se puede aprovechar.

Deficiencias

Tras visitas de equipos especializados al entorno y la revisión del proyecto de 2005 se ha comprobado que el cableado y cuadros eléctricos está en muy mal estado sobre todo en pasillos y distribuidores principales, y que se mantiene sólo en «tramos de poca entidad». Si bien, al no estar libre de halógenos no pasaría las normativas actuales. La iluminación, aunque no ha sufrido saqueos, no está adaptada a la regulación actual de eficiencia energética.

Los altavoces repartidos por el complejo tienen nivel alto de corrosión, por lo que tampoco podrían ser aprovechables. La climatizadora del agua en el sótano también presenta deficiencias. Al hilo, los sistemas de ventilación y la maquinaria de extinción de incendios tampoco servirían y se recomienda cambiar las calderas de gas para calentar el agua por bombas de calor aerotérmicas para ajustarse a la necesidad actual de ahorro energético.

Catorce años sin despegar un complejo ansiado

Los vecinos de Santa Pola vienen reivindicando desde hace años contar con un espacio para practicar natación, como por ejemplo la asociación de fibromialgia que tiene que desplazarse a otras localidades para realizar tratamientos acuáticos. Pocas son las iniciativas privadas que ofrecen este tipo de instalaciones para cubrir la demanda de un municipio turístico de 30.000 habitantes que cuando llega el verano multiplica la población.