La alcaldesa Lourdes Aznar Miralles, en compañía de la concejala de Bienestar Social y Familia, María Jesús Alfonso Egea, ha presenciado el inicio de las actividades en el Centro de Mayores “Parc Nou” para el curso 2023/2024. Un total de 597 matriculados podrán disfrutar de una gran variedad de talleres hasta el próximo 15 de junio. Cada vez es mayor la demanda de actividades por un colectivo que sigue creciendo.

La alcaldesa ha explicado que se desarrollarán un total de 18 talleres, entre los que encontramos baile de salón para parejas, gimnasia correctiva y de mantenimiento, manualidades, informática, coro, relajación, inglés, pintura, guitarra, costura creativa, yoga, taichi-chikung o teatro, entre otros.

Fomentar el envejecimiento activo

El objetivo de estas actividades, tal y como sostiene la primera edil, es fomentar un envejecimiento activo a través de la participación e integración de los mayores en la vida de la comunidad; fomentar las relaciones interpersonales y de convivencia de los mayores en el entorno del centro; promover actividades socio-culturales, ocupacionales, artísticas y recreativas para prevenir situaciones de deterioro físico y o cognitivo que van unidas al proceso de envejecimiento; estimular el mantenimiento activo tanto a nivel físico como psicológico de las personas mayores; y promover la conciencia de utilidad y autoestima en los mayores. “Vienen con muchas ganas a estos talleres para ver a sus compañeras y ya nos han hecho alguna petición de nuevos talleres de los que hemos tomado nota; esperemos que el curso se desarrolle sin ninguna anomalía”, ha precisado Lourdes Aznar.

Beneficiarios

La edil María Jesús Alfonso ha explicado que las actividades van dirigidas a personas mayores de 58 años o pensionistas y se ha guardado un 2 % de las plazas ofertadas en todas las actividades para personas con diversidad funcional menores de 58 años para su inserción y que tengan posibilidades de realizar alguna actividad. Según apuntan desde la Concejalía de Bienestar Social y Familia, a la hora de realizar la lista de admitidos se ha dado prioridad al personal usuario de mayor edad hasta cubrir las plazas, y los que no han podido entrar han pasado a formar parte de una lista de espera.

“Las listas de espera no significan que la gente se haya quedado sin taller, sino que la gente pide muchos talleres y a lo mejor se ha quedado fuera en uno de ellos porque normalmente se apuntan a muchos talleres, por ejemplo, alguien no está en teatro, pero sí en pintura o no está en gimnasia pero sí en yoga”, ha subrayado la concejala, quien ha destacado la gran aceptación de los talleres de informática y, por eso, “se han habilitado dos cursos de esta disciplina porque la gente tiene muchas ganas de aprender”. De hecho, cada año que pasa el Ayuntamiento de Crevillent tiene una mayor demanda de plazas.

Por último, la edil ha recordado que desde el inicio de estas actividades se revisará la asistencia y la acumulación de tres faltas sin justificar el motivo supondrá la exclusión del taller en el que la persona se había inscrito.