Polémica por la decisión de un médico, que rechazó conceder la baja a un joven de Santa Pola que acudió a la consulta con fuertes síntomas. Así lo explicó el propio paciente en su cuenta de Twitter, donde expuso hace algo más de un mes, fecha en la que sufrió la enfermedad, todos los detalles de una situación que queda resumida en un breve hilo formado por tres tuits.

El joven, cuya cuenta de usuario es @AutiPeregrino y que trabaja de camarero -dato que será de relevancia más adelante- explica en su publicación que el día que comenzó a encontrarse mal tuvo que abandonar el negocio en el que está contratado. "Me he ido en mitad del turno a urgencias", explica en uno de los tuits, en el que también indica la magnitud de los los síntomas que estaba padeciendo: "Oxígeno bajo pero aún normal (96%), 38,5 de fiebre [...] me cuesta la vida respirar, dolores musculares, etc.".

Ante estos signos, fue a consulta, donde el médico que le atendió le recetó la medicación correspondiente. "Hasta ahí todo bien", pero los problemas no tardaron en aparecer. Según la versión del paciente, el facultativo le indicó que su indisposición no era motivo de baja "cuando eres camarero", por lo que, más allá de los fármacos prescritos, sólo recibió una recomendación: "Reposo como mucho 24 horas y a trabajar".

Pero que dice que esto no es motivo de baja cuando eres camarero, que reposo como mucho 24 horas y a trabajar.



No soy capaz ni soportar el peso de cuatro vasos de caña en la bandeja, me mareo al caminar por respirar mal. He vomitado dos veces por la tos.



En su relato, el afectado no esconde su indignación y alude al hecho de que no le concedan la baja por ser camarero y del riesgo que eso puede suponer tanto para él como para los clientes: "No soy capaz ni soportar el peso de cuatro vasos de caña en la bandeja". "A mí no me gustaría que me trajese la comida o la bebida un camarero enfermo, llámame loco", lamenta en la parte final de su hilo, en la que hace una amarga reflexión sobre las enseñanzas que dejó la pandemia: "No hemos aprendido una pura mierda ni de Salud, ni de seguridad, ni de puñetera humanidad".

"Tenemos una sociedad de mierda", es el aciago mensaje con el que cierra una publicación que ha originado una lluvia de comentarios y miles de reacciones. Una ingente cantidad de usuarios han respondido a su hilo, la mayoría con mensajes de ánimo y deseos de una pronta recuperación, aunque una minoría han participado en la conversación para restarle gravedad a los síntomas que presentaba y también, para recordarle que en Urgencias no suelen dar la baja, por lo que le han aconsejado que en estos casos lo mejor es acudir al médico de cabecera.