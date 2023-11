"Antes de que nos dejen sin Constitución y sin España queremos manifestar en Santa Pola los motivos por los que estamos en total desacuerdo de lo que se está haciendo a nivel nacional por el señor Pedro Sánchez y el resto de los grupos de izquierda". Así ha arrancado este viernes la alcaldesa, Loreto Serrano, un pleno extraordinario convocado por el equipo de gobierno, del PP, para aprobar una moción de los populares contra la Amnistía.

Negociación

Una sesión, que han llamado "de urgencia", para criticar la negociación de los socialistas con Junts para garantizar un nuevo gobierno del bloque de izquierdas, como se ha realizado en otros municipios. Ni los cinco concejales del PSOE ni los dos de Més Santa Pola han acudido al pleno, quedándose el salón de plenos con la presencia exclusiva del equipo de gobierno y los dos ediles de Vox.

Sin tensiones

Así, no se ha producido ninguna tensión durante los quince minutos que ha durado el pleno, al no estar presentes los dos partidos que no estaban conformes con la moción.

Reacciones

Desde el PSOE han criticado el motivo del pleno desde el propio Ayuntamiento, a escasos metros, y han grabado vídeos condenando el motivo del pleno: "mientras la alcaldesa sube los impuestos, convoca plenos extraordinarios para llenarse los bolsillos", han denunciado en sus redes sociales.

Los populares han referido que el pacto de 1978 para adherirse a la Constitución Española nació fruto del "entendimiento y no de la imposición; integra sin excluir; no divide, sino que une a los españoles en torno a un proyecto común.

La Constitución sigue hoy plenamente vigente y es la que mantiene viva la unidad de España, la monarquía parlamentaria, la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y proclama la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo en nuestro país".

Democracia

En otro orden de cosas, han manifestado que España es una democracia "fuerte, plural y con principios y que dispone de los resortes para poder contrarrestar a aquellos que quieren debilitarla".

El equipo de gobierno se suma con esta moción a la denuncia de las asociaciones de jueces, de los jueces decanos, de los presidentes de las Audiencias Provinciales y del propio Consejo General del Poder Judicial "que han censurado el riesgo de quiebra de la separación de poderes que se desprende del acuerdo con los nacionalistas catalanes", han expuesto.

Privilegios

También ha expresado el ejecutivo local, con apoyo de Vox, el "firme rechazo a la concesión de privilegios económicos o fiscales a cualquier Comunidad Autónoma, ya que rompe la igualdad y solidaridad entre todos los territorios de España".

Han condenado la ley de Amnistía "por ir en contra del principio de igualdad de todos los españoles ante la Ley, así como nuestra repulsa ante la celebración de cualquier referéndum de autodeterminación de cualquier territorio de España. Ambas dos acciones contrarias a la Constitución", han apuntado.