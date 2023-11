La Agencia de Desarrollo Local de Santa Pola (ADL) se desplazará a otro local más grande para mejorar la atención ciudadana. El Ayuntamiento ha comprado por 161.000 euros un bajo comercial de 400 m2 en con altillo en la calle García Braceli, a 140 metros de la casa consistorial, para reubicar las oficinas del organismo autónomo de la Agencia de Desarrollo Local. Durante años la administración local ha estado buscando alternativas al edificio actual para ganar en servicios, ya que el inmueble, que durante años ha cedido la Cofradía de Pescadores, se queda pequeño y no es de titularidad municipal. Por ello el pleno ha aprobado este jueves la adquisición del inmueble.

Plan de juventud

Durante la sesión la corporación ha apoyado por unanimidad que la villa cuente con el Plan de Juventud “Pla Jove”, que será el primer plan estratégico de la concejalía de Juventud que permitirá "radiografíar" las necesidades de este sector de la población y proponer líneas de actuación en ell futuro. Al contar con este documento el Ayuntamiento tiene un instrumento eficaz para acceder a subvenciones relacionadas con la juventud.

Homenaje

La sesión ordinaria se inició con la lectura de varias declaraciones institucionales, la primera de ellas en memoria del recientemente fallecido Miguel Cuervo-Arango y Caso de los Cobos, Alcaide del Castillo de Santa Pola, y quien dirigió durante décadas la salinera Bras del Port y presidió el Club Náutico. Los ediles y los asistentes al pleno se han fundido en un aplauso como homenaje.

En la sesión también se han presentado declaraciones sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y el Día Mundial del SIDA, de la misma forma que se acordó que el pleno de diciembre sea el lunes 18 al mediodía para que no coincida con los días grandes de la Navidad.

Mociones

La corporación aprobó por unanimidad la moción del PSOE para modificar el sistema de publicidad en las campañas electorales en el término municipal.El equipo de gobierno se comprometió con los socialistas a instalar paneles para colocar los carteles de los partidos políticos, y que fuera del tiempo electoral se aprovechen estos tablones para colgar campañas informativas municipales.

Fondo de Cooperación

La segunda moción del PSOE fue denegada. En este caso solicitaban que la Diputación provincial se integrara en el Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana.

El ejecutivo local, del PP, votó en contra y Vox se abstuvo. La alcaldesa, Loreto Serrano, alegó que el órgano provincial no estaba de acuerdo en dar el dinero a la Generalitat para que lo repartiera,"sino que sea la propia institución la que lo haga. "De esta manera la Diputación ha dado a Santa Pola más de 10 millones de euros, no es verdad que se pierda ese dinero”. Al hilo, la primera edil pidió que es mejor no tomar decisiones antes de que se resuelva el asunto, "ya que aún no está claro cómo lo van a hacer ni la Generalitat ni la Diputación".