Crevillent aprueba un presupuesto de 28,9 millones de euros entre críticas de "retroceso" por parte de la oposición

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Crevillent (PP y Vox) ha aprobado este jueves en una sesión plenaria extraordinaria el documento de los Presupuestos Municipales de 2024, valorados en 28.998.399,32 euros, aumentando en un 10 % con respecto al documento aprobado en 2023. Según ha manifestado el edil de Hacienda, Vicente Sánchez-Maciá Díez, “se trata de un presupuesto responsable y ajustado a la realidad”.

Aún y así, no han gustado a la oposición. Acord per Guanyar ha dicho en la sesión que es un proyecto económico "decepcionante" y un "retroceso" para los crevillentinos.

"Responsable y realista"

Las cuentas, aprobadas con los votos favorables del Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal VOX y con la negativa del Grupo Municipal Acord Per Guanyar y el Grupo Socialista, han sido desglosadas por el concejal de Hacienda, Vicente Sánchez-Maciá Díez.

El edil de Hacienda ha explicado que “es un presupuesto responsable y realista y, por ello, recoge inicialmente más crédito en la mayoría de partidas del Presupuesto 2023, reorganizando servicios, sacándolos a licitación para ajustarnos a la ley, obtener mejores precios y gestionando y controlando el gasto público”. Sánchez-Maciá Díez ha recordado que “entre 2020 y 2023, a raíz de la pandemia y para paliar los efectos adversos económicos, desde el Gobierno de la nación se ha permitido que los ayuntamientos gastaran su remanente o ahorros en lo que consideraran sin límite alguno; por ello, el anterior equipo de gobierno pudo aprobar una modificación de crédito por valor de tres millones de euros en el mes de marzo de 2023 para suplementar su presupuesto, ya que tenía partidas que eran insuficientes y que no se ajustaban a la realidad”.

Un momento de la sesión extraordinaria de hoy en Crevillent con los presupuestos como único asunto del día / INFORMACIÓN

La oposición no está de acuerdo con esta valoración, para Acord pe Guanyar, el presupuesto es “desolador”, porque rebajan o eliminan subvenciones a asociaciones, como las de Medio Ambiente (que bajan de 20.000 a 14.000 euros), la ayuda a las comparsas, a los taxis, las de mejora de polígonos o los bonos consumo (todas ellas eliminadas), por solo nombrar algunas. “Niegan bandas de música a cofradías a las que se le ayudaba y no quiero ni imaginar cómo tratarán a las asociaciones de barrio cuando lleguen las fiestas. Eso sí, curiosamente las partidas que suman son otras como las de Protocolo y Alcaldía y, desde luego, donde no han recortado es en sus sueldos. Estos presupuestos parten de una perspectiva profundamente elitista”, añade el edil.

El regidor de Hacienda, en cambio, ha lanzado críticas al Gobierno, subrayado que “a fecha de hoy, no ha comunicado a los ayuntamientos en qué podemos gastar el dinero ahorrado, así que este presupuesto de 2024 da cobertura a todos los servicios y necesidades del municipio, siendo real porque tiene en cuenta el incremento de los costes en materiales y la subida salarial del personal municipal”. No obstante, “algunas partidas tienen menor crédito del que nos gustaría por no disponer de mayor recursos, pero esperamos que se pueda disponer del Remanente de Tesorería para poder incrementar el crédito de alguna de ellas”, ha dicho.

No ha sido de la misma opinión el edil Josep Candela, de Acord per Guanyar, quien ha destacado que “el equipo de gobierno ha incumplido su promesa electoral de bajar los impuestos y, en su lugar, nos están preparando para todo lo contrario”. Este año van a recaudar más que los ejercicios anteriores. Se ha presupuestado un incremento del 37% más en los precios de las actividades deportivas, las cuales aumentarán en más de 62.000 euros. Y todo ello en un contexto de incremento de los ingresos por la participación del Estado y con una herencia en positivo en el arqueo municipal, al momento de finalizar el Govern del Canvi, de más de 15,6 millones de euros”, añade Josep.

Ordenanza fiscal

“Estas cuentas también han sido confeccionadas sin modificar ninguna ordenanza fiscal referida a impuestos locales de manera que podemos confirmar que no habrá subida de impuestos en este año 2024”, ha destacado Sánchez-Maciá Díez, quien ha añadido que “hemos demostrado la voluntad de este equipo de gobierno de consensuar los presupuestos con los grupos de la oposición”.

Así, según señaló, “desde hace más de mes y medio, en las comisiones informativas de Hacienda, en las Juntas de Portavoces y en los últimos Plenos, se ha invitado a la oposición a que presentara ideas y sugerencias para su estudio e inclusión”. Además, desde el pasado 1 de marzo, día en el que se remitió el borrador de los presupuestos, “hemos estado a disposición de ellos, a cualquier hora y diariamente para poder estudiarlos conjuntamente y aclarar cuantas dudas fueran necesarias, habiendo tenido reuniones con los dos grupos de la oposición”, ha comentado.

Ajustando los gastos

El concejal de Hacienda ha reiterado que “este primer Presupuesto se ha elaborado ajustando los gastos a los ingresos que tenemos y teniendo en mente que si el Gobierno Central nos deja gastar el remanente, se harán las necesarias modificaciones presupuestarias para gastarlo” y ha finalizado al apuntar que “este presupuesto nos va a permitir mejorar los servicios municipales a nivel interno en cuestiones de oficinas y departamentos del Ayuntamiento y a nivel externo en la calle en aspectos que el vecino valora como la limpieza, seguridad, vía pública, parques y jardines, comercio, industria, etc., preocupándonos por todos los ciudadanos, nuestros mayores, nuestras familias, nuestra juventud y nuestros pequeños”.

Por su parte, la alcaldesa Lourdes Aznar ha recalcado que “este presupuesto apuesta por el mantenimiento de edificios, caminos y vías públicas, instalaciones deportivas municipales, así como una inversión de más 1,7 millones de euros en el capítulo seis”. Además, la primera edil ha declarado que “apostamos por grandes inversiones de legislatura y, por eso, hemos contemplado crédito para estudios preliminares de proyectos y hemos brindado consenso a los grupos de la oposición desde hace prácticamente dos meses en comisiones informativas de Hacienda, Junta de Portavoces y plenos municipales”.

Josep Candela Muñoz, portavoz adjunto de Acord per Guanyar durante su intervención en el pleno extraordinario de hoy / INFORMACION

Críticas de la oposición

Acord per Guanyar también considera que con estas cuentas Crevillent da un paso atrás.“No se destina ningún recurso a la construcción de la piscina municipal a pesar de que en la legislatura anterior compramos el terreno y elaboramos el proyecto. No se han incluido fondos para la puesta en marcha del Teatro Chapí, por lo que se retrasará. Tampoco se contemplan avances en la remodelación integral del Mercado de Abastos ni aparece ninguna obra nueva”, afirma Josep Candela, portavoz adjunto del grupo.

Asimismo, ha criticado que este presupuesto “llega 100 días tarde; 100 días de 365 sin poder aprobar subvenciones, sin saber con qué partidas nuevas se podía contar, y además, sin ninguna inversión nueva que estuviera recogida en el presupuesto anterior”. Sorprende también que en el presupuesto se incluye el incremento de la recaudación por sanciones en más de 100 mil euros respecto al año pasado, abriendo dos partidas más de sanciones: las medioambientales y las relativas a la tenencia de animales.

Candela argumenta que las cuentas municipales -que solo servirán 9 meses- sumergen a Crevillent en el estancamiento y la desilusión ya que no hay inversiones relevantes ni ambiciosas y tampoco se contempla finalizar los proyectos comenzados desde el Govern del Canvi. Se quedan fuera también otros, muy necesarios, como la compra de recintos para la futura construcción de un Centro de Día o de un Centro de Salud y la promesa de aparcamientos en la zona centro.