El PSOE de Santa Pola exige que se actualice el portal de transparencia en la web municipal

El grupo municipal del PSOE de Santa Pola presentará una moción al próximo pleno en la que demanda que se corrijan los errores que contiene el portal de transparencia del Ayuntamiento, en el apartado referido a las retribuciones de los concejales, su dedicación y currículos. En concreto, según explica el PSOE «las retribuciones públicas no están actualizadas, contienen errores y llevan a conclusiones engañosas».

Portada de la web o portal de transparencia del Ayuntamiento de Santa Pola / INFORMACIÓN

En este sentido, «faltan por contemplar las dedicaciones del portavoz y tenencia de alcaldía y su actualización con el IPC». Además, «en lo referente a indemnizaciones, en los perfiles de algunos miembros de la Corporación se recoge expresamente que no perciben, cuando eso no es cierto en el caso de Loreto Serrano, Yolanda Seva, María Dolores Tomás, José Francisco López y Esteve Ruiz. Para los restantes -David Fernández y Vicente Ortiz- directamente no pone nada».

Como mínimo

Para el PSOE, al menos se debería «recoger el bruto anual percibido, aunque sea a año vencido, ya que las retribuciones por indemnizaciones varían cada ejercicio».

También denuncian los socialistas que «falta por actualizar las cifras con el incremento del IPC» y que «en lo referente al régimen de compatibilidades para ejercer actividades en el sector privado no se recogen los datos de todos los miembros que compatibilizan sus cargos de concejal con su actividad laboral».

Una de las pantallas del portal de transparencia de la web del Ayuntamiento de Santa Pola / INFORMACIÓN

Por último, el PSOE se queja de que «los currículos sólo están descargables en los ediles de la oposición» y de que «las traducciones al valenciano del portarl tienen múltiples faltas», así como de que «no constan las declaraciones de bienes de Ramírez y Merino, siendo un trámite obligatorio». La moción solicita además que se nombre a un responsable que actualice el portal de transparencia.