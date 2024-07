Lourdes Aznar: «Al Teatro Chapí le faltan 2 millones y un atasco legal, pero se abrirá este mandato»

Crevillent lleva décadas sin su Teatro Chapí. El antiguo fue derribado en 2008 y, entonces, se anunciaba que el nuevo sería una realidad en 2010. Catorce años después, hay edificio, pero no hay apertura. ¿Espera la alcaldesa poder abrir las puertas del edificio antes de que acabe su legislatura?

Sí, sí. Por su puesto. Pero vamos a tener que trabajarlo. Cuando hace un año llegamos al gobierno municipal nos encontramos con un bloqueo heredado que estamos intentando arreglar junto a una directora general magnífica, que ha tomado un interés tremendo en el asunto. El problema es que durante la construcción se han realizado obras que no estaban contempladas en el proyecto y no se tramitaron las pertinentes modificaciones. Cuando pasan por Intervención porque la empresa quiere cobrarlas, los funcionarios informan desfavorablemente. Ahí está el atasco. El asunto se ha llevado a los servicios jurídicos de la Generalitat y han buscado una fórmula. Parece que este primer desbloqueo va a llegar pronto y la Generalitat va a poder recepcionar la obra. Una segunda parte será cedernos a nosotros el edifico. Por tanto, falta camino, pero estamos dando pasos. Sobre las obras que faltan, la plataforma, la van a licitar desde la Generalitat. Ya tienen el dinero consignado en el presupuesto. Luego, hay que formalizar ese convenio con la Generalitat para que nos financie todo el resto de obra que queda, que no es poco. En torno a los dos millones de euros es lo que le faltaba por meter al Chapí. El teatro es una caja, pero la caja está vacía, no tiene la sonorización, no tienes la iluminación, no tienes mobiliario, sólo las butacas, pero nada más. El anterior gobierno quería tirar para adelante con presupuesto municipal, pero nosotros vamos a pelear por ese convenio con la Generalitat. Y lo vemos bastante bastante factible.

Segunda obra. ¿Se va a construir la piscina?

Estoy cansada de decirlo: el gobierno municipal dice sí a la piscina, pero estaba prevista una piscina de mucho dinero para sólo los tres meses de verano. No se había realizado un estudio de costes de la obra ni del mantenimiento posterior y eso no es lo que queremos nosotros cuando hacemos un proyecto. Primero hay que estudiar el coste que va a tener la obra y a futuro. Muchos padres nos han dicho además que los otros 9 meses qué, ¿siguen llevando a sus hijos a otros municipios para que practiquen natación? Nuestra idea sería una piscina que pudiera dar servicio todo el año. Para el anterior gobierno era el proyecto estrella, pero ellos destinaron dinero a otras instalaciones deportivas en el mismo recinto como es la pista de voley playa, sin darle prioridad a la piscina.

Entonces, ¿espera tenerla en tres años?

El teatro estará, porque la construcción está hecha y ahora es terminarlo. No puedo decir lo mismo sobre la piscina, que hay que empezarla, pero ojalá la tengamos también. Al menos, si no acabada, sí en obras y muy avanzada.

Ha sido actualidad reciente la reversión del Hospital del Vinalopó, al que pertenece el centro de salud de Crevillent. ¿Cuál es su postura en este asunto?

Nosotros queremos que funcione. Nos da igual que sea con empresa privada que con gestión pública. No es competencia municipal, pero tenemos claro que la empresa tiene un año más siempre que se cumplan las ratios. Si no, se revertirá. En cuanto a hospital, si comparamos la gestión del Vinalopó con la de otros de gestión pública como Torrevieja, Vega Baja o incluso al General de Elche en algunas especialidades, nuestro hospital funciona bastante bien. Para nosotros el problema es más el centro de salud, que está teniendo el mismo problema que toda la sanidad pública española. No hay médicos de Primaria. No es el nuestro, son todos. Actualmente hemos visto que se ha incrementado la plantilla de médicos en nuestro centro. Tenemos más médicos que nunca ahora mismo en Crevillent. Creo que estamos dando pasos dentro de lo difícil que es la situación.

Hablando de plantillas, ¿cómo se encuentran las de la Policía Local y Guardia Civil?

En la Policía contamos con más plantilla que nunca. El año pasado apostamos por incrementar y dotar nuevas plazas. Sigue habiendo plazas vacantes, que estamos cubriéndolas, vamos a promocionar también a oficiales, y tenemos una de las mejores plantillas de la provincia, siendo referente para otros municipios. Y prueba de ellos son los premios que están recibiendo incluso a nivel nacional. Estamos muy orgullosos del Cuerpo de la Policía que tenemos, están trabajando muy bien. Sabemos que hay problemas en Crevillent, pero como en cualquier otro municipio y los están afrontando con bastante éxito. Creo que hay mucha motivación en ellos. La plantilla de la Guardia Civil también es bastante completa. Tenemos una coordinación y una colaboración estupendas.

¿Cómo está Crevillent en cuanto a seguridad?

Los últimos datos de la Subdelegación del Gobierno no son muy preocupantes. Es verdad que hay problemas, pero similares al de todos los pueblos. Puede ser que haya más en algunos barrios o zonas, pero la Policía Local está al 100% y hemos visto que es muy buena, como por ejemplo a nivel de seguridad en el control de estupefacientes de tema drogas. Estamos viendo verdaderos resultados y muy importantes.

¿Quedan atrás, por tanto, las quejas vecinales por el menudeo en la avenida San Vicente Ferrer?

Los puntos conflictivos se han frenado y creo que la patrulla motorizada que tenemos en la avenida también hace un gran papel. Y así vamos a seguir. Además, en la zona haremos un plan integral muy importante de la mano del Ministerio de Fomento, para que se circule mejor. El proyecto está en fase de estudio pero ya sabemos que tendremos nuevo asfaltado e iluminación, cambiar zonas verdes...

Otro proyecto que se podría considerar «eterno», el Centro de Reinserción e Integración Social (CRIS). ¿Cuándo se podrá abrir?

Si no pasa nada va a ser una realidad en breve. Después de un año de batalla , de correos, llamadas con el secretario autonómico, con el director general..., parece que ya la acreditación es una realidad. Ya hemos adjudicado la gestión a una asociación. Si Dios quiere, abriremos el próximo curso. No sé si en septiembre u octubre, pero queremos que sea una realidad este 2024.

¿Y la reforma del mercado?

Otro problema heredado. En 2019 ya estaba previsto reformar el mercado. En la anterior legislatura no se hizo nada, salvo un lavado de cara con pintura. Dejaron perder una subvención de 300.000 euros para urbanizar las calles y el entorno del mercado. Nosotros queremos ir de la mano de los mercaderes, en la medida de lo posible. Hemos tenido ya varias reuniones con ellos; es verdad que todos no van en la misma línea, pero todos tenemos muy claro que el edificio hay que reformarlo porque no es accesible. No cumple la normativa. Haremos una nueva reunión con los placeros y, en breve, si pudiéramos, licitaremos la redacción del proyecto.

Además de estos proyectos, ¿trabajan en otros nuevos?

Vamos a llevar a pleno el jueves una modificación de créditos para crear una partida de redacción de proyectos con la que trabajar en dos o tres iniciativas importantes. Contamos con instalaciones que hay que mantener. Por ejemplo, el pabellón de Arbrets. El techo está que se cae, hay que desmontarlo en un par de años sí o sí. Y con esta actuación acometeremos una remodelación importante en el edificio.

¿Hablaba de dos o tres…?

Sí. Otro proyecto será finalizar la circunvalación sur, llevándola hasta el restaurante Las Palmeras. Nos hemos reunido con el secretario autonómico y el proyecto sigue. De hecho, ya tiene una pequeña dotación en el presupuesto de 2024 con la que iniciar los estudios previos a la redacción del proyecto. Nos dijo que seguramente en septiembre tendríamos noticias de esos estudios. Es una obra que también que va a ser muy importante, va a dejar, además, la avenida San Vicente Ferrer más libre.

¿Un tercero?

Estamos trabajando en otro proyecto muy bonito. Queremos hacer pronto, este año, un estudio del centro urbano para remodelarlo por fases, a largo plazo, pensando en el Crevillent del futuro.

¿Cómo está otro proyecto enquistado, el polígono I-10?

Los propietarios han presentado ya la documentación. Hemos estado este año de la mano con ellos porque había problemas en Carreteras. Pero parece que en breve empezará el desarrollo de esta zona, que va a ser muy importante porque hay muchas empresas de fuera, grandes empresas, que necesitan suelo industrial y han mostrado interés. Y esta es una bomba de oxígeno para Crevillent en cuanto a creación de puestos de trabajo.

¿Cómo está el proyecto del centro comercial en Azabe?

Les faltaba un documento de Carreteras, que ya han recibido, y ahora están terminando de ultimar la documentación para presentárnosla en unos días. No depende de nosotros y es aventurarme, pero como el plazo de ejecución lleva algo más de un año podríamos estar hablando de la apertura en la Navidad de 2025. Desde luego esperamos ver este año las máquinas dentro trabajando.

Sería un revulsivo para los jóvenes, que actualmente carecen de zonas de ocio…

Efectivamente. Desde el Ayuntamiento hemos tratado, y creo que lo hemos hecho con buena nota, mantener el nivel de fiesta y ocio a nivel municipal que veníamos teniendo. El pueblo vivo sigue adelante, pese a lo que otros decía. Y además nosotros no nos olvidamos de gestionar, porque antes no hemos visto ni aceras, ni calles, ni instalaciones deportivas, ni mantenimiento de nada.

¿Qué puntos de su programa electoral ya han podido cumplir?

Numerosos. Por ejemplo, la zona de aparcamiento para más de 200 vehículos en la parte sur de Crevillent. Nuevas instalaciones deportivas como el anillo exterior de running del Félix Candela. Hemos terminado licitaciones que estaban en marcha o sin iniciar como la zona de skate y el césped para un campo de fútbol. Hemos conseguido abrir la cantina de la Ciudad Deportiva, paralizada muchos años. En breve abriremos los kioscos del Calvario, esenciales para darle vida a la zona norte. Vamos a construir una zona nueva de vestuarios en la Ciudad Deportiva Juanfran Torres. Abrimos las calles Ángel y Gabriel Miró. Hemos conseguido que la seguridad en las calles sea mayor incrementando la plantilla de la Policía. Estamos intentando desbloquear la Administración, que era un objetivo fundamental que está costando muchísimo. Hemos desbloqueado y recepcionado las obras del polígono I-6, que hace un siglo que estaban sin recepcionar. Ya hemos empezado con la primera modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que se ha llevado a comisión, a muchas comisiones, porque los temas importantes intentamos consensuarlos con todos los grupos, aunque sinceramente la oposición no nos ayuda. Estamos apoyando al comercio y a la industria local. Hemos hecho muchas visitas a empresas para ver cuáles son sus necesidades. Seguimos estudiando nuevas zonas de aparcamiento.

¿Cómo se prevén los conciertos de las próximas fiestas, se van a hacer en un recinto distinto?

La ubicación, este año ,no va a cambiar. Y vamos a meter el mismo nivel en los artistas. Apostamos por seguir. Lo que funciona no se cambia.

