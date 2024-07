Una canción del verano en Santa Pola para concienciar sobre el reciclaje

«Aquí no, aquí» recibiría los 12 puntos del jurado en un festival del reciclaje. La ‘artista’ es la concejal de Limpieza de la localidad marinera, que ha prestado su imagen a una campaña para sensibilizar en la materia a residentes y turistas. «No creo que exista ninguna campaña en el mundo donde la concejal de Limpieza se haya metido dentro de una papelera». Palabras de Eloy Licerán, CEO de Cacahuete Comunicación al referirse a «Aquí no, aquí», la campaña del Ayuntamiento de Santa Pola y Urbaser para concienciar a los usuarios de las playas a utilizar correctamente las nuevas papeleras de reciclaje selectivo.

«La canción está hecha con ayuda de la inteligencia artificial y pensamos que va a ser el éxito del verano en Santa Pola, ya que hemos utilizado un punto de humor para que la gente entienda el mensaje», añadió Licerán. La protagonista de la campaña es Encarni Ramírez, concejal de Limpieza, cuya cabeza aparece en el vídeo saliendo desde las papeleras para aprobar o desaprobar la acción de los bañistas, y se muestra como una implacable vigilante por el correcto reciclaje de residuos.

«Cuando nos presentaron las nuevas papeleras se me ocurrió meterme dentro de una como broma y a partir de ahí empezaron a surgir las ideas para la campaña. Ha sido muy divertido y estoy muy orgullosa del vídeo, que espero que sirva de concienciación para que nuestros ciudadanos utilicen bien no solo las papeleras de la playa, sino también los contenedores de reciclaje en toda Santa Pola», añade Ramírez, cuyo hit ya compite con «Potra Salvaje» en la candidatura a canción del verano 2024, al menos en la vila marinera.

En apenas unos días, el vídeo y la música ya se han viralizado por redes sociales, buena señal de cara a conseguir el resultado final: llegar a concienciar a residente y turistas de la importancia no solo de reciclar sino de hacerlo de una manera correcta.

Cartel de la campaña «Aquí no, aquí» del Ayuntamiento de Santa Pola / Información

250 nuevas papeleras

En este sentido, la alcaldesa de la localidad, Loreto Serrano, está «muy satisfecha con el resultado, ya que uno de los objetivos del nuevo contrato de limpieza es difundir estas campañas de concienciación y en esta hemos involucrado a nuestra concejal de Limpieza, que es una persona que se implica mucho en su trabajo, está muy encima de todo y en permanente contacto con la gente. Sin duda Encarni es ya la imagen del reciclado en Santa Pola». Por su parte, Alberto Bleda, delegado de Urbaser, destacó que «es una forma muy divertida de llegar a la ciudadanía, una buena iniciativa de Cacahuete Comunicación que va a tener una gran repercusión».

En total se han instalado más de 250 nuevas papeleras en las 13 playas de Santa Pola, con una capacidad de 220 litros, casi un 300% más que las antiguas, que tenían 90 litros. Además, tienen en la parte superior un sistema anti gaviotas y la parte inferior está enterrada en la arena para evitar que se pueda sacar la carcasa en algún acto vandálico. «Pedimos la colaboración ciudadana para el correcto uso de las papeleras. De la misma forma que por la mañana bajamos cargados a la playa con sombrillas, mesas, sillas y nevera, a la vuelta también podemos separar nuestra basura y depositarla en cada papelera», insiste Bleda. Santa Pola 'canta' por el reciclaje. Toca aprenderse la canción.