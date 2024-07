Dimite la concejala de Acord per Guanyar de Crevillent Fátima Candela

La concejala de Acord per Guanyar de Crevillent, Fátima Candela Planelles, dimite como parte de la corporación municipal por motivos personales. Señala que tenía dificultades para conciliar su cargo público con la familia y su trabajo ya que es profesora de Música y participa activamente en iniciativas vinculadas con esta área y de otras índoles.

"Nadie me dijo que sería fácil"

Tras cumplir un año en el cargo, la edil se despedirá en el pleno previsto para el próximo martes, 30 de julio. “Ha sido un año muy intenso, donde toda esta faceta era nueva para mí. Un año lleno de esfuerzo y trabajo, de ilusión, críticas y mezclas de emociones. Nadie me dijo que sería fácil pero compaginar mi vida laboral y familiar con la tarea como concejala ha sido una de las cosas más complicadas que he hecho en mi vida", indicaba la crevillentina, que reconoce que ha tenido que hacer "malabarismos y equilibrismo durante todo este tiempo, junto a mi compañero de vida, a quien doy las gracias por su apoyo incondicional”, ha confesado.

Agradecimientos

La concejala de Acord per Guanyar ha agradecido al anterior alcalde, José Manuel Penalva, quien renunció a su acta al inicio de la legislatura posibilitándole a Candela formar parte de la Corporación; a todos los vecinos y vecinas que depositaron su confianza en la candidatura de Acord per Guanyar “al haberme dado la oportunidad de servir a la ciudadanía de Crevillent durante este tiempo y, especialmente, a aquellas personas, compañeros y compañeras de lucha, que, habiendo vivido momentos tan complicados, depositaron su papeleta en la urna ilusionados e ilusionadas pensando en l’Esquerra de Crevillent y en ese pueblo vivo que siempre hemos deseado y por el que continuaremos luchando. Les estaré eternamente agradecida”.

Relevo

Candela ha añadido que desde que ha ocupado el cargo de concejala desde la oposición siempre lo ha hecho pensando en los crevillentinos y crevillentinas "y he intentado hacer mi trabajo lo mejor que he sabido y he podido con honestidad, entrega y dedicación y de la mejor manera que sé, que es desde el constructivismo y siendo fiel a mis principios”. En su despedida le ha deseado “suerte y aciertos” a sus compañeros de Acord per Guanyar y a su compañera de partido, Ana Vanesa Mas, así como a la persona que le tomará el relevo, que ya se ha anunciado que será la actriz y cantante crevillentina Gemma García Maciá.