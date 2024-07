Loreto Serrano: «La piscina es una pesadilla que vamos a sacar adelante»

¿De qué se siente más orgullosa desde que es alcaldesa de Santa Pola?

De mi pueblo, de la gente que ha apostado por mi equipo y por mí y que nos está permitiendo trabajar mucho para que Santa Pola sea diferente y venga gente a invertir y a disfrutar, que se encuentre bien cuando viene de vacaciones o cuando se queda a vivir, eso es lo que más me enorgullece.

¿Cuál ha sido la asignatura pendiente del equipo de gobierno este primer año de mandato?

No creo que tengamos asignaturas pendientes, el problema es que queremos ser muy rápidos a la hora de hacer los proyectos y todos los derechos que se tienen para cumplir esa burocracia hace que nos ralentice mucho el ejecutar. En un procedimiento administrativo no puede costarte igual comprar una pila que gastarte un millón de euros. Eso no se puede consentir.

¿Qué huella quiere dejar a próximas generaciones?

La de haber trabajado mucho por mi pueblo porque había muchos proyectos que eran prácticamente imposibles de ejecutar como la casa de don Gabino o Villa Adelaida, o acabar la piscina, o algo que parece insignificante, pero que es muy importante como es el asfaltado de las calles, que cuando llegué estaban todas hechas polvo, modernizarlas, embellecer la zona centro, hacer conexiones entre la zona de costa con el casco antiguo, dejar el castillo en condiciones y que no tenga todos los techos llenos de cacharros de aparatos de aire acondicionado y hay muchas más cosas como por ejemplo cambiar toda la iluminación a leds y hacer una Smart City para tener la ciudad modernizada, es decir, diferenciarnos de otros municipios que sean también turísticos, pero que nosotros tengamos un valor añadido por la forma de trabajar en los proyectos que tenemos en marcha.

Como hacer turístico el yacimiento arqueológico de la Picola...

Pensaba que esta legislatura debería ir encaminada al tema cultural de nuestros yacimientos arqueológicos porque están abandonados sin ponerlos en valor y uno de mis objetivos con los proyectos europeos era el yacimiento arqueológico de la Picola, y bueno, lo hemos conseguido, nos van a dar dos 2,7 millones y yo creo que eso es un reto importante para mí. Creo que este año a Fitur podemos vender cultura como un referente turístico de Santa Pola. Me sorprende cuando la oposición salta y dice que el mérito de que nos den las subvenciones es gracias a Pedro Sánchez... Pedro Sánchez estaba pendiente de que Santa Pola firmara algo para él dárnoslo, no es el esfuerzo que han hecho los técnicos preparando un proyecto, una memoria ni un tener un conocimiento claro de hacia dónde ir...esto se le ha ocurrido a esta alcaldesa con su equipo de gobierno que ha dicho vamos a trabajar en esta línea para poder hacer esto y hemos marcado las directrices a los funcionarios de cómo tienen que trabajar.

¿Será su último mandato?

No lo sé, yo creo que es muy pronto todavía como para hablar. Llevo toda mi vida en política. Bueno, pues cuando llegue el momento, pues lo decidiré... de momento no, no tengo nada claro.

¿Cómo combina su faceta de regidora con la de diputada provincial?

Pues muy bien. Yo trabajando mucho . En lo que no puedo trabajar por las mañanas, porque por cualquier motivo estoy en Diputación pues trabajo por la tarde. Y dedico horas, pues 12 o 13 horas al día trabajando, pero no pasa nada para eso estamos, para responsabilizarnos y hacer bien nuestro trabajo.

¿Delega más en sus concejales que cuando cogió la vara de mando por primera vez?

Yo siempre delego, pero siempre quiero estar informada de lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, pero si es cierto que los días que no estoy aquí tengo que delegar en ellos y tengo total confianza con mi equipo porque sé que tiene una capacidad de trabajo parecida a la mía, por lo tanto creo que son muy válidos.

¿Qué proyecto no logra desatascar después de cinco años?

Es la piscina, esa es una pesadilla que tenemos ahí y que tenemos desde hace mucho tiempo. Pero fíjate, soy tan cabezota y mi equipo es tan cabezota, que lo vamos a sacar.

¿En qué trámite está?

Tiene que salir con un nuevo proyecto de desarrollo y en unas condiciones diferentes. Estamos preparando el pliego de condiciones para la licitación, pero hay más cosas dentro de la piscina que están ahí también, lo que pasa es que mientras no se apruebe no puedo comentar todavía. Sería una piscina de gestión privada pero de uso público, igual que se estaba previsto hacer en su día y de la misma forma.

Loreto Serrano en su despacho de Alcaldía durante la entrevista / Áxel Álvarez

¿Abrirá este mandato?

No sé si abrirá por los trámites administrativos y burocráticos que son lo que más condicionan, pero creo que antes de final de año tendremos la licitación preparada.

Relación con la oposición

¿La tensión con la oposición en los plenos es la misma que en las distancias cortas?

Es evidente que ellos hacen su trabajo de oposición y están ahí, pues para fiscalizar, pero si te das cuenta en más de un 99% de los puntos que llevamos se aprueban por unanimidad o se abstienen. Tampoco hay una tensión de decir te veo por la calle y no te saludo, no te hablo, no te digo. Si tenemos que convocar una Junta portavoces por alguna propuesta que ellos han hecho y nos parece interesante pues la gestionamos y la hacemos. Por ejemplo en el anterior pleno se habló del tema de las viviendas turísticas por Més Santa Pola y bueno, pues es algo que efectivamente ya estábamos estudiando y hay que regularlo, estamos de acuerdo todos en que vamos a trabajar en esa línea.

Hacienda reitera que las cuentas municipales están saneadas. ¿En qué punto está la Administración local?

Este último año lo que hemos hecho ha sido regularizar un poco más las cuentas porque la nueva ley con respecto a tasas de basuras, que obliga a que se cobre la tasa del servicio, hemos tenido que revisarlas, también estamos haciendo un estudio catastral de todas las viviendas para ver si podemos colocarle el valor aproximado del precio que tienen realmente de mercado y a cambio estudiar si podemos bajar el coeficiente y de esa forma bajar la presión fiscal, estamos trabajando en esa línea de cuadrar los presupuestos en función al año pero es complicado, aunque de momento los resultados son positivos y como estamos consiguiendo mucha financiación externa nos sirve para los proyectos del día a día, que son muchos, se puedan ejecutar.

Por ejemplo...

Hemos conseguido una financiación europea de 2,4 millones de Turisme para temas de infraestructura como embellecer la calle del Muelle, intentar arreglar los encharcamientos de la zona de Gran Playa y Playa Lisa, modernizar y controlar los parkings que puedan haber en el municipio, preparar los pabellones de la Sierra y renovar la señalización de la Sierra, entre otros.

¿En qué quiere convertir la residencia Sanyres?

En todo menos en lo que hay. Me explico. Lo que quiero es buscar una solución lo más rápidamente posible para que no tengamos lo que tenemos, desde un centro especial de niños hasta un hotel o hasta lo que se presente, y de lo que se puede hacer no hay nada cerrado porque existe un procedimiento judicial de 7 millones y medio de euros porque el anterior equipo de gobierno no contestaba a los escritos y a las peticiones que hacía el banco y por otra parte hubo otra sentencia del TSJ que cerramos nosotros, pero está recurrida. Estamos pendientes de cuál será la solución mientras el juez no diga nada, ahí estamos esperando.

Turismo

En caso de que terminase siendo un hotel, ¿hay demanda?

En estos momentos hay empresarios que están trabajando ya con temas de hoteles, el JM hoteles, ya lo han comprado y están acabando el proyecto, en Gran Alacant también hay otra parcela que se está tramitando para hotel. El Polamar también ha reabierto, Santa Pola ha vuelto a ser un referente de inversión y de interés. La gente viene contenta y se queda y no solo ahora, este invierno también hemos visto una repercusión de afluencia importante.

¿Está cambiando el modelo turístico?

Creo que hay una clientela fiel porque existe un número importante de segundas residencias y estamos abriéndonos a otro tipo de turista gracias a ciertos referentes deportivos como Iván Pastor que está vendiendo su pueblo como un referente para el tema náutico y además de eso se está abriendo la organización de eventos turísticos relevantes, lo que es importante.

¿Tira la toalla con el proyecto turístico para Vatasa?

Nunca tiro la toalla por nada, no me gusta rendirme, pero es cierto que tenemos un problema con Costas, que quiere que eso sea una playa. El Ayuntamiento de Santa Pola dice que eso no puede ser una playa porque si sigue con los espigones como está y la situación como está en esa zona habrán millones de toneladas de alga y será imposible entrar ahí a bañarse. Soy capaz de remodelar la idea, yo quiero una zona adecuada para Santa Pola en ese entorno.

La contrata de basura era el «buque insignia» de los proyectos y ahora que está en funcionamiento ya hay críticas por el servicio...

Poner en marcha un nuevo sistema de trabajo de la envergadura del que estamos haciendo es complicado. Cuando adjudicas a una empresa de este nivel tienes que comprar contenedores, camiones, maquinaria, contratar más personal... una serie de cambios muy importantes que no todo llega a la par, necesita un tiempo. Lo que estamos viendo es una problemática con los enseres y me preocupa porque hay casas enteras. En Urbaser me dicen que en una semana tuvieron más de 80 servicios de los cuales sólo en 20 llamaron para la recogida gratuita, claro, ¿eso cómo se controla y se coordina? Las quejas fundamentalmente están ahí y algunas de que los contenedores de reciclaje no son suficientes por eso se van a reforzar algunas zonas con más contenedores. Luego el otro problema importante es que los contenedores están vacíos y las bolsas están en el suelo.

¿Van a ser mas implacables?

Creo que tenemos que hacer muchas campañas de concienciación y la policía pues sancionará y no con cualquier cosa sino con importes considerables.

El presupuesto ha subido 10 millones y grupos de la oposición como Més les acusaron de llevar a la deriva a Santa Pola...

La deriva es encontrarte un Ayuntamiento con una deuda de 7,5 millones de la mala decisión que tuvieron expropiando el geriátrico sin hacer una liquidación correcta , llevar a la deriva es tener un plan de ajuste porque se pagó casi tres millones y pico de euros sin tenerlos consignados, eso es llevar a la deriva a un Ayuntamiento y el único proyecto estrella del que podrían haber hablado era el tema del tráfico en Santa Pola que ya visteis que fue un desastre, que no lo quería nadie, esos son los proyectos de Més Santa Pola y del Partido Socialista porque gobernaban juntos, pues mira yo eso no lo quiero. Yo quiero un Ayuntamiento que ha disminuido la deuda de los bancos, que tiene un volumen de financiación en inversiones y que solo con este año 5 millones con el remanente podemos cubrir y no necesitamos sacar un préstamo. Cuando me critican así me doy cuenta de que no tienen base para hacerlo...cuando se hacen una foto y cuentan que hay una hierba en el suelo eso no es criticar.

¿Y qué es criticar?

Decir que el proyecto de la piscina no lo podemos hacer o que no hemos conseguido una subvención europea, o que no hemos hecho la Casa de Don Gabino, o que no hemos hecho Villa Adelaida, o que no vamos a hacer una inversión en el castillo o los aparcamientos de los institutos o el Paco Hernández que también lo vamos a sacar o que no hemos hecho pistas de tenis y pádel. ¿Por qué estamos consiguiendo dinero de Europa? Porque te pide que tengas un proyecto global de ciudad y del comercio, un PMUS, un plan de igualdad, proyectos de carriles bici, estudios del impacto ambiental, planes contra incendios y seísmos y que tengas un proyecto de desarrollo económico en sí del municipio. Por eso todo lo que estamos pidiendo nos lo están dando porque todo eso lo hemos conseguido con el mérito de los funcionarios y el equipo político que toma decisiones y marca directrices.

¿Les cuesta menos tener apoyo del Consell con Mazón al frente?

Yo en la anterior legislatura he pedido citas con todos o casi todos los directores generales y los secretarios autonómicos incluso, e incluso con los consellers, y era prácticamente imposible. Seré sincera, por ejemplo con un director general que me he reunido muchísimas veces y que no he tenido nunca problemas ha sido el director general de infraestructuras educativas en la anterior legislatura, no he tenido ningún problema con él, pero ahora he vuelto a ir a esa Conselleria y el que ha salido a recibirme ha sido el conseller o ir un día a una reunión con un directo general y ese mismo día poder ver a cinco en el mismo edificio, eso no me había pasado y ahora me ha pasado, o por ejemplo llamar por teléfono a la consellera con la problemática de los lavapiés poder hablar con ella. Con el plan de vivienda he estado cuatro años detrás y sí, me han recibido en la Consellería pero no he tenido nada a cambio. A veces no todo es dinero, está bien acudir, que te escuchen y te ayuden. n

Suscríbete para seguir leyendo